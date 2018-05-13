США показали испытания перспективных "гремлинов" и системы их отлова

Агентство перспективных оборонных разработок министерства обороны США (DARPA) показало видеоролик о перспективных БПЛА проекта Gremlins.

Видео опубликовано на канале агентства в YouTube.

Как пишет N+1, в ролике есть документальная съемка нескольких этапов испытаний прототипов новых аппаратов, включая запуск с подкрыльевого пилона транспортного самолета C-130 Hercules и проверку работы системы отлова "гремлинов" в воздухе.

Проект предполагает создание небольших беспилотников, способных объединяться в группы и совместно выполнять различные задания. Скорее всего, "гремлинов" будут запускать с бомбардировщиков B-52 Stratofortress и B-1B Lancer, а также с транспортных самолетов C-130 Hercules/Super Hercules с высоты 12,2 тысячи метров.

Аппараты смогут развивать скорость до 0,8 числа Маха. Продолжительность полета беспилотников составит не менее одного-трех часов, а дальность действия - 555–926 километров. После выполнения задания "гремлины" будут возвращаться обратно на самолет-носитель.

Демонстрационные испытания "гремлинов" и системы их отлова планируют провести в середине 2019 года. Во время испытаний планируется запустить, а затем поймать в воздухе четыре беспилотных аппарата.

Так, после выполнения задания беспилотники будут подлетать к транспортному самолету с системой отлова и с помощью специальной штанги прикрепляться к кранштейну с тросом, выбрасываемым из самолета. Отчасти, функционирование системы отлова аналогично системе дозаправки в воздухе типа "шланг-конус".