США одобрили проект SpaceX по покрытию интернетом всей Земли

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила проект компании SpaceX по покрытию всей Земли широкополосным интернетом, сообщаетTechCrunch.

Проект Starlink компании Илона Маска предполагает выведение на низкую околоземную орбиту 4425 интернет-спутников.

FCC выдвинула условие, что SpaceX разместит на орбите не менее половины спутников на высоте 1150-1325 км и введет их в эксплуатацию не позднее марта 2024 года.

Всего проект Starlink предполагает запуск 12 тысяч спутников для покрытия всей планеты высокоскоростным интернетом. Часть из них будут работать на высоте 335-346 км, что позволит достичь времени задержки не более 25-35 мс. В феврале SpaceX запустила на ракетоносителе Falcon 9 два тестовых спутника Microsat 2a и 2b.