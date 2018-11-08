Спокойной ночи, малыши. В Китае представили виртуального ведущего, созданного искусственным интеллектом

Китайское новостное агентство Синьхуа представило ведущего новостей, который был полностью смоделирован системой искусственного интеллекта.

Виртуальные ведущие получили облик реального диктора Чжан Чжао и читают новости с использованием синтезированных голосов, пишет The Verge.

Инженерами были созданы два ведущих: один для английского вещания и один для китайского. В Синьхуа говорят, что у подобных изображений есть "бесконечные перспективы", и они гораздо дешевле, чем ведущие из плоти и крови.

Не совсем ясно, какие технологии были использованы для создания изображений. Предположительно, инженеры из Синьхуа использовали кадры Чжан Чжао в качестве базового слоя, а затем анимировали части рта и лица, чтобы превратить снимок в виртуального ведущего. Объединив это решение с синтезированным голосом, Синьхуа может получить электронного ведущего новостей.

"Каждый ведущий может работать 24 часа в сутки на официальном веб-сайте и на различных платформах социальных сетей, снижая затраты на производство новостей и повышая эффективность" - уверяют в Синьхуа.

Впрочем, технология имеет свои ограничения. На роликах видно, что диапазон выражений лица новых ведущих ограничен, а голос явно искусственный. Но исследования в области машинного обучения в этой области быстро улучшаются, и нетрудно представить будущее, в котором виртуальные ведущие неотличимы от реальных.

"Развитие медиаиндустрии требует постоянных инноваций и глубокой интеграции передовых технологий. Я буду неустанно работать, чтобы держать вас в курсе, по мере того как тексты будут поступать в мою систему", — рассказал виртуальный ведущий в своем первом эфире.