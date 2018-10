SpaceX впервые посадила ракету Falcon 9 в Калифорнии

Компания SpaceX успешно запустила и посадила ракету Falcon 9 в рамках 62 запуска этого носителя.

Это была также 12 успешная наземная посадка для компании и первая на побережье Калифорнии, пишет The Verge.

До сих пор все наземные посадки SpaceX проводились на мысе Канаверал, штат Флорида, самой загруженной стартовой площадки компании. У SpaceX есть две посадочные площадки, и ранее инженеры смогли успешно посадить все 11 ракет Falcon 9. 12 успешная посадка произошла на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.

Запуск ракеты состоялся в Калифорнии в понедельник в 05:21 по Киеву - в США это был вечер воскресения. В 05:30 первая ступень ракеты Falcon 9 успешно вернулась на место запуска.

Ракета вывела в космос аргентинский спутник SAOCOM-1A. Он принадлежит Аргентинскому космическому агентству и предназначается для радиолокационного наблюдения за Землей. Спутник массой более полутора тонн будут использовать для мониторинга состояния окружающей среды.

Запуск SAOCOM-1A переносился по разным причинам дважды: 28 сентября и 6 октября.

Falcon 9 on Landing Zone 4 after delivering SAOCOM 1A to low Earth orbit, marking the 30th successful landing of a rocket booster. pic.twitter.com/8cgAaWlBEl