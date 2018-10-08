08 октября 2018, понедельник

SpaceX впервые посадила ракету Falcon 9 в Калифорнии

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Посадка ракеты в Калифорнии
Фото: twitter.com/SpaceX

Посадка ракеты в Калифорнии

Компания SpaceX успешно запустила и посадила ракету Falcon 9 в рамках 62 запуска этого носителя.

Это была также 12 успешная наземная посадка для компании и первая на побережье Калифорнии, пишет The Verge

До сих пор все наземные посадки SpaceX проводились на мысе Канаверал, штат Флорида, самой загруженной стартовой площадки компании. У SpaceX есть две посадочные площадки, и ранее инженеры смогли успешно посадить все 11 ракет Falcon 9. 12 успешная посадка произошла на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.

Запуск ракеты состоялся в Калифорнии в понедельник в 05:21 по Киеву - в США это был вечер воскресения. В 05:30 первая ступень ракеты Falcon 9 успешно вернулась на место запуска.

Ракета вывела в космос аргентинский спутник SAOCOM-1A. Он принадлежит Аргентинскому космическому агентству и предназначается для радиолокационного наблюдения за Землей. Спутник массой более полутора тонн будут использовать для мониторинга состояния окружающей среды.

Запуск SAOCOM-1A переносился по разным причинам дважды: 28 сентября и 6 октября.

Добавим, что это был 17 запуск для SpaceX в 2018 году. Это всего на один запуск меньше от прошлогоднего показателя. Представители SpaceX нацелились на 24 запуска в 2018 году, однако маловероятно, что цель будет достигнута. Но компания все еще может превзойти любую другую американскую компанию и даже Россию в общем числе запусков в этом году.

Как сообщалось, ранее NASA объявило, что первый пробный полет капсулы SpaceX Dragon для космонавтов состоится не ранее января 2019 года. Такое решение принято из-за графика стыковки Международной космической станции.

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