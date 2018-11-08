SpaceX построит мини-версию своей марсианской ракеты

Компания SpaceX намерена в ближайшие годы приступить к летным испытаниям ключевых компонентов дизайна своего нового космического корабля BFR.

План предполагает модернизацию верхней ступени Falcon 9, чтобы, по словам Маска, "она была как мини-корабль BFR", пишет Space.com.

BFR - это сверхтяжелая ракета-носитель, которая сможет выводить на орбиту до 100 тонн полезной нагрузки. Предполагается, что состоять она будет из двух частей — Booster (ускоритель) и Ship (корабль). Ожидается, что BFS будет обладать собственными двигателями, чтобы перевозить грузы и пассажиров.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск объявил, что инженеры SpaceX создадут миниатюрную версию космического корабля BFS, с возможностью запуска на РН Falcon 9 или Falcon Heavy.

По словам Маска, компания намерена провести первый орбитальный полет mini-BFR уже в июне 2019 года.

Предстоящая модификация Falcon 9, по-видимому, поможет SpaceX лучше понять некоторые из режимов полета, а также просчитать те нагрузки, которые будут испытывать капсула для экипажа BFR.

"Ультралегкий тепловой экран и высокие плавники Mach - это то, что мы не можем хорошо тестировать без выхода на орбиту", - пояснил Илон Маск в своем блоге.

Предполагается, что в 2019 году вторая ступень будет совершать тестовые полеты, при которых она будет самостоятельно взлетать с космодрома вертикально вверх, а затем снижаться и совершать мягкую посадку. Судя по всему, новый корабль будет важным шагом на пути к возвращению всех ступеней Falcon 9 на Землю.