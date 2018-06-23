SpaceX получила первый военный заказ на запуск Falcon Heavy

Военно-воздушные силы США решили использовать новый космический аппарат Falcon Heavy, чтобы вывести спутник AFSPC-52 на орбиту.

Запуск военного спутника компания Илона Маска должна осуществить летом или осенью 2020 года, пишет Engadget.

По условиям контракта, заключенного ВВС США со SpaceX, Falcon Heavy со спутником AFSPC-52 будет запущена с мыса Канаверал. Другие подробности соглашения не раскрываются.

По данным журналистов, SpaceX пришлось конкурировать с ULA (совместное предприятие Boeing и Lockheed Мартин). Военно-воздушные силы не сообщили, почему в конечном итоге решили использовать Falcon Heavy, но одной из возможных причин является стоимость.

В то время, как подразделение Минобороны заплатит $130 млн. за миссию, что больше, чем затраты на запуск других космических аппаратов SpaceX, это все равно намного меньше, чем минимум в $350 миллионов, которые придется заплатить за запуск ULA Delta IV Heavy.

Обычно сертификация носителей для Пентагона требует нескольких подряд успешных пусков. Falcon Heavy стартовала всего один раз. Какова бы ни была причина решения ВВС, ясно, что данные SpaceX, собранные во время демонстрационного полета Falcon Heavy, были достаточными, чтобы убедить военное подразделение, что на этой ракете может летать не только Tesla Roadster.

"От имени всех наших сотрудников я хочу поблагодарить ВВС за сертификацию Falcon Heavy, за то, что нам вручили критически важную миссию, и за их доверие и уверенность в нашей компании. SpaceX рада продолжить предлагать американскому налогоплательщику наиболее рентабельные и надежные услуги по запуску жизненно важных миссий в области космической безопасности", - заявил главный операционный директор SpaceX Гвен Шотвелл.