12 июня 2018, вторник

SpaceX планирует перестроить космодром имени Кеннеди

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Космический центр имени Кеннеди во Флориде
Фото: NASA

Космический центр имени Кеннеди во Флориде

Компания SpaceX готовится расширить Космический центр имени Кеннеди во Флориде и построить там командный центр.

Сейчас SpaceX и NASA обсуждают план строительства, документы экспертиз уже доступны в публичных библиотеках штата, сообщает Florida Today

Согласно планам, подробно описанным в проекте экологической экспертизы, SpaceX будет проводить значительное расширение своих объектов в космическом центре уже совсем скоро. Планируется, что компания Маска построит диспетчерский центр, ангар площадью 133 000 квадратных футов (12 тысяч квадратных метров) и "Ракетный сад", своеобразный музей для туристов.

Диспетчерская башня высотой 91 м позволит наблюдать за пусками ракет с двух стартовых площадок — 39A в Центре Кеннеди и 40 на Базе ВВС США на мысе Канаверал. Здание будет очень футуристичным и явно будет выделяться на фоне остальных построек центра.

В обзоре не указаны сроки или бюджет строительства комплекса или оценки числа созданных рабочих мест.
Расширение позволит SpaceX хранить и восстанавливать большое количество ракетоносителей Falcon и носовых конусов непосредственно в операционном центре.

"Частота запусков и план миссий из Флориды продолжат расти, поэтому нам нужно расширить наши возможности. Мы стремимся оптимизировать операции по запуску, высадке и переброске нашего семейства ракет Falcon", — пояснил представитель SpaceX Джеймс Глисон.

Руководство Космического центра заинтересовалось этим проектом, поскольку он соответствует планам превратить его в космодром, который обслуживал бы не только NASA, но и массу коммерческих пользователей, как это делают аэропорты.

"Прошлогодний законопроект о NASA позволяет космическим компаниям расширять свою деятельность на объектах NASA. В результате новые объекты SpaceX будут построены в центре Кеннеди, что принесет больше рабочих мест и обеспечит еще один импульс местной экономике", - сказал американский сенатор-демократ Билл Нельсон.

Космический центр имени Кеннеди — комплекс сооружений для запуска космических аппаратов и управления полетами, который принадлежит NASA и находится на острове Мерритт во Флориде. Размеры Центра составляют 55 километра в длину и около десяти километров в ширину, а занимаемая площадь — 567 квадратных километров.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Инновации ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове