SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon Heavy на конец 2018 года

Первый коммерческий запуск ракеты-носителя Falcon Heavy со спутником для компании Arabsat планируется осуществить в конце года.

Окно запуска для Arabsat 6A находится между декабрем 2018 и январем 2019, сообщает Space News.

Перед этим компания SpaceX планирует запустить при помощи Falcon Heavy миссию STP-2 для американских ВВС. Представитель Космического командования ВВС сказал SpaceNews, что старт STP-2 в настоящее время запланирован на октябрь. Ранее старт планировался на июнь, но его перенесли в связи с "квалификационными испытаниями SpaceX и техническими проверками со стороны ВВС и компании".

Четвертым же пуском для ракеты должен стать старт со спутником связи ViaSat 3 Americas: его намерены произвести в конце 2019 — начале 2020 года.

"У Viasat был контракт на запуск Falcon Heavy для запуска спутника ViaSat-2. Мы продолжаем переговоры со SpaceX, а также с другими операторами запусков", - сказано в заявлении Viasat.

Напомним, 6 февраля компания Илона Маска SpaceX впервые запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. Ракета, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, вывела на гелиоцентрическую орбиту электромобиль с манекеном Спейсменом. Сейчас он направляется к поясу астероидов.