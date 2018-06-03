04 июня 2018, понедельник

SpaceX перенесла дату первого туристического полета вокруг Луны

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Первый туристический полет на Луну должен был состояться в 2018 году

Первый туристический полет на Луну должен был состояться в 2018 году

Компания SpaceX сообщила, что не сможет в этом году совершить первый туристический полет вокруг Луны, о котором Илон Маск говорил в феврале 2017 года.

Об этом сообщил представитель компании Джеймс Глисон, передает The Wall Street Journal.

Запуск перенесен как минимум на середину 2019 года.

"SpaceX все еще собирается отправить частных лиц в полет вокруг Луны, интерес многих клиентов только растет", - заявил Глисон.

Также компания прогнозирует, что в следующем году проведет на 40% меньше запусков, чем в 2018.

Ранее сообщалось, что SpaceX отменила запуск новой ракеты Falcon-9 за минуту до старта.

 

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