SpaceX перенесла дату первого туристического полета вокруг Луны

Первый туристический полет на Луну должен был состояться в 2018 году

Компания SpaceX сообщила, что не сможет в этом году совершить первый туристический полет вокруг Луны, о котором Илон Маск говорил в феврале 2017 года.

Об этом сообщил представитель компании Джеймс Глисон, передает The Wall Street Journal.

Запуск перенесен как минимум на середину 2019 года.

"SpaceX все еще собирается отправить частных лиц в полет вокруг Луны, интерес многих клиентов только растет", - заявил Глисон.

Также компания прогнозирует, что в следующем году проведет на 40% меньше запусков, чем в 2018.

Ранее сообщалось, что SpaceX отменила запуск новой ракеты Falcon-9 за минуту до старта.