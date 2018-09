SpaceX назвала имя пассажира, который полетит на Луну

Компания SpaceX сообщила, что первым космическим туристом, который полетит в полет на Луну, станет японский миллиардер Юсаку Маезава.

Маезава занимает 17-ое место среди самых богатых японцев. Он разбогател после основания магазина по продаже одежды Zozotown.

The first private passenger to fly around the Moon aboard BFR is fashion innovator and globally recognized art curator Yusaku Maezawa.

Также SpaceX сообщила, что полет пройдет на корабле BFR.

SpaceX’s next generation vehicle—BFR—will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond. https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/urQDbdTK94