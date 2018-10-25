SpaceX готовится в третий раз отправить в космос одну и ту же ракету Falcon 9

Компания SpaceX повторно использовала ракеты Falcon 9 уже 16 раз, но еще никогда не запускала один и тот же аппарат более чем два раза.
Такой запуск может состояться уже в ноябре текущего года, пишет ArsTechnica.
По словам Ларса Хоффмана, старшего директора по продажам калифорнийской ракетной компании, последняя версия ракеты Falcon 9 под названием Block 5 специально оптимизирована для повторного использования.
"Мы запустили Falcon 9 более 60 раз. Мы приземлились нашими первыми ступенями 30 раз и снова взлетали 16 раз. Мы собираемся перезапустить первую ступень третий раз, чтобы превратить доступ к космосу в обыденность", - сказал Хоффман на мемориальном симпозиуме Вернера фон Брауна.
Компания официально не подтвердила свои планы, но SpaceX намерена повторно использовать ракету Falcon 9, чтобы запустить в космос несколько десятков небольших спутников для Spaceflight. Предварительная дата запуска этой ракеты - 19 ноября. Весьма вероятно, что именно этот запуск и станет третьим для Falcon 9 Block 5.
Ракету Falcon 9 Block 5 впервые запустили 11 мая 2018 года. Тогда был успешно выведен на геопереходную орбиту первый бангладешский геостационарный спутник связи Bangabandhu-1. В августе ракета-носитель вывела на геостационарную орбиту индонезийский спутник связи. Тогда ее компоненты отправились в космос во второй раз.
По расчетам SpaceX, Falcon 9 Block 5 можно использовать повторно до 100 раз, причем первая ступень может использоваться 10 и более раз без обслуживания и восстановительного ремонта между полетами.
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