Создатели Telegram получили еще $850 миллионов инвестиций

Компании TON Issuer Inc. и Telegram Group Inc. отчитались об итогах второго раунда привлечения средств перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Мессенджер привлек $850 млн от 94 инвесторов, минимальная сумма инвестиции составляла $1 млн, сообщают "Ведомости" со ссылкой на инвесторов Telegram из России.

Такого ажиотажного спроса, как на этапе предпродажи, на втором этапе не было, отмечают два собеседника Ведомостей, чьи фонды инвестировали в Telegram. Но в целом спрос все равно остался высоким, говорит один из инвесторов второго раунда.

Во втором раунде Telegram намеревался собрать до $1,7 млрд инвестиций в свою криптовалюту, указывалось в пояснении к заявке для инвесторов, но раунд состоит из двух этапов – A и B. На этапе А мессенджер планировал привлечь именно $850 млн, средняя цена токена в нем составляла $1,33, говорилось в документах для инвесторов. Эти деньги, как и собранные на предварительном ICO Telegram, пойдут на развитие мессенджера, его блокчейн-платформы TON и другие цели.

Инвестор, чей фонд участвовал в завершившемся этапе, знает от организаторов ICO, что мессенджер планирует до конца года провести и третий раунд инвестиций, но его сроки пока неизвестны. О третьем раунде слышал и другой инвестор, участвовавший в последнем этапе: он видел информацию о нем в проспектах нескольких брокеров, которые предлагали ему инвестировать в токены на третьем этапе по средней цене $2,2 за монету.

Отметим, что лица, попавшие в любые санкционные списки США, Великобритании, Евросоюза и Совета Безопасности ООН, не смогут принять участие ни в одном из раундов закрытого ICO проекта Telegram Open Network (TON) Павла Дурова. Об этом говорится в стандартной форме договора о покупке Gram между зарегистрированной на Британских Виргинских островах Telegram Group Inc. и инвестором.

Ранее НВ сообщало, что создатели мессенджера Telegram сообщили американским чиновникам, что привлекли $850 млн от 81 инвестора в первом раунде ICO для "разработки и поддержки блокчейна TON для мессенджера Telegram". Согласно предварительным данным, первоначально планировалось собрать $600 млн, но спрос подтолкнул эту планку до $850 млн.

В документе, который был представлен в Комиссию, говорится, что деньги были получены для "разработки блокчейна TON, разработки и обслуживание Telegram Messenger и других целей". В графе "тип размещенных ценных бумаг" в отчете указаны "соглашения о покупке криптовалюты".