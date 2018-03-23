Создатель Twitter предсказал, что Bitcoin через десять лет станет "единой валютой"

Генеральный директор Twitter Джек Дорси уверен, что в течение 10 лет Bitcoin обойдет по важности доллар США и станет единой глобальной валютой.

Дорси полагает, что именно криптовалюта, а не доллар станет единой валютой в мире в течение 10 лет, пишет The Verge.

"У мира в конечном итоге будет единая валюта, у интернета будет единая валюта. Лично я считаю, что это будет Bitcoin. Вероятно, это случится через десять лет, но это может быть и быстрее", — считает Джек Дорси.

По мнению журналистов, это "кажется крайне нереалистичным прогнозом, даже учитывая стремительный рост популярности криптовалюты в конце прошлого года".

"Пока он Bitcoin медленный и дорогой, но по мере роста числа пользователей все это уйдет. Есть новые офчейн-технологии, которые делают блокчейн более доступным", — добавил Джек Дорси.

Отметим, что Дорси также является генеральным директором платежной компании Square, которая недавно добавила возможность покупать и продавать Bitcoin прямо из приложения Square Cash. Компания также выпустила иллюстрированную детскую книгу, которая рекламирует преимущества цифровой валюты. Журналисты The Verge отмечают, что сам Дорси "владеет неопределенным количеством криптовалюты".

Также Дорси инвестирует в проекты, которые занимаются развитием сети Lighting Network. Это так называемый "второй слой" масштабирования биткоина, который позволяет осуществлять моментальные и исключительно дешевые микротранзакции.

Как сообщало НВ, исследователи обнаружили, что в некоторых фрагментах блокчейна, который используется для функционирования криптовалюты Bitcoin, содержатся сотни ссылок на детскую порнографию. Блокчейн представляет собой цепочку блоков, в которых могут храниться заметки или файлы. Часть этих файлов содержали ссылки на порнографию.