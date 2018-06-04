Создатель популярного антивируса выпускает собственную криптовалюту

Джон Макафи, основатель антивирусной компании McAfee, заявил, что в июне выпустит собственную форму валюты McAfee Redemption Unit.

Предполагается, что это будет физическая (фиатная) валюта, которая будет поддерживаться криптовалютами, сообщает профильный сайт bitcoinist.com.

В своем блоге предприниматель показал, в частности, прототипы будущих банкнот. Существует семь номиналов банкнот новой валюты, пять из них будут украшены изображением самого миллиардера. На лицевой стороне одной из купюр будет изображение Макафи в окружении фотомоделей.

"Никакой мистификации. McAfee Redemption Unit реален и появится 23 июня. Графика изображений невысокая - не хочу показывать слишком много. Отпечатано на специальной бумаге, голограммы с обеих сторон, серия и номер, подлежат выкупу, конвертируются, коллекционные", - написал Макафи.

No hoax. The "McAfee Redemption Unit" is real and coming in 26 days. The graphic is low res - don't want to give much away yet. Printed on currency paper, holographs on both sides, serialized, linked to the blockchain, redeemable, convertible, collectiblehttps://t.co/ySUwkDuW7s pic.twitter.com/75xTje39X8 — John McAfee (@officialmcafee) 29 травня 2018 р.

На реверсе банкноты есть инструкция для владельца, которая гласит: "Предоставьте свой сертификат. Центр выкупа проверит подлинность банкноты и сообщит вам дату, время и место в США, где мистер Макафи встретится с вами".

"1 MRU стоит 9,95 долларов США, валюта может быть выкуплена за 1 минуту встречи со мной", - написал Макафи, добавив, что для встреч с держателями MRU он будет тратить 10 часов ежедневно.

Разработкой купюр для Макафи занимается команда SmartPayMINT, миллиардер ссылается на нее в одном из своих сообщений в микроблоге. Представители проекта никак не комментируют происходящее.

В декабре 2017 года НВ сообщало, что Джон Макафи, основатель антивирусной компании McAfee, спрогнозровал, что к 2020 году курс криптовалюты Bitcoin достигнет миллиона долларов. Если этого не произойдет, Джон пообещал съесть свой пенис. Макафи ранее уверял, что к концу 2020 году биткойн будет стоить $500 000. Однако этот прогноз пришлось пересмотреть из-за быстрого роста курса криптовалюты.