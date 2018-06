Создатель популярного антивируса выпускает собственную криптовалюту

Джон Макафи, основатель антивирусной компании McAfee, заявил, что в июне выпустит собственную форму валюты McAfee Redemption Unit.

Предполагается, что это будет физическая (фиатная) валюта, которая будет поддерживаться криптовалютами, сообщает профильный сайт bitcoinist.com.

В своем блоге предприниматель показал, в частности, прототипы будущих банкнот. Существует семь номиналов банкнот новой валюты, пять из них будут украшены изображением самого миллиардера. На лицевой стороне одной из купюр будет изображение Макафи в окружении фотомоделей.

"Никакой мистификации. McAfee Redemption Unit реален и появится 23 июня. Графика изображений невысокая - не хочу показывать слишком много. Отпечатано на специальной бумаге, голограммы с обеих сторон, серия и номер, подлежат выкупу, конвертируются, коллекционные", - написал Макафи.

No hoax. The "McAfee Redemption Unit" is real and coming in 26 days. The graphic is low res - don't want to give much away yet. Printed on currency paper, holographs on both sides, serialized, linked to the blockchain, redeemable, convertible, collectiblehttps://t.co/ySUwkDuW7s pic.twitter.com/75xTje39X8