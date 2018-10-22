22 октября 2018, понедельник

Совсем скоро. Илон Маск назвал дату пуска первого Hyperloop

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Маск назвал дату запуска первого туннеля Hyperloop

Маск назвал дату запуска первого туннеля Hyperloop

Первый туннель для сверхскоростного поезда Hyperloop под Хоторном в районе Лос-Анджелеса почти завершен и откроется 10 декабря.

В этот день, как уверяет Маск, по туннелю проедут первые пассажиры, сообщает агентство Reuters

"Первый тоннель почти готов. Он откроется 10 декабря", — написал Маск в своем блоге в Twitter. Позднее он уточнил, что в тестовом режиме в путепроводе можно будет разгоняться до 250 километров в час.

Также Илон Маск пообещал: "Открытие в ту ночь и бесплатные поездки для публики на следующий день".

Добавим, Илон Маск основал буровую компанию The Boring Company в конце 2016 года. План Маска предусматривает параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье.

Hyperloop - это проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 годах Илоном Маском. Предполагается, что составы будут передвигаться в герметичной трубе, из которой откачан почти весь воздух, со скоростью до 1220 км/ч. Сейчас проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT.

Ранее НВ сообщало, что компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) представила свою первую полномасштабную пассажирскую капсулу 2 октября в испанском Кадисе. Капсула сделана в натуральную величину и уже способна перевозить пассажиров. Капсула HTT достигает 32 метров в длину, длина самой кабины - 15 метров. 

 

Журнал Новое Время №38

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