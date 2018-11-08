Девочки лучше. Совет директоров Tesla нашел замену Илону Маску

Автопроизводитель Tesla избрал новую главу совета директоров компании. Должность Илона Маска заняла бывший топ-менеджер Toyota в Австралии Робин Денхолм.
Через месяц после решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США отстранить Илона Маска от должности главы совета директоров Tesla, компания выбрала нового управленца на этот пост, передает Fortune.
Пост основателя Tesla и SpaceX теперь занимает 55-летняя австралийка Робин Денхолм, которая находится в совете директоров Tesla с 2014-го.
Сам Илон лестно отзывается о новом руководителе и говорит, что она сделала большой вклад в Tesla за последние годы и помогла компании стать прибыльной.
“Робин имеет большой опыт работы как в сфере технологий, так и в автопромышленной отрасли… Я жду с нетерпением более тесного сотрудничества с Робин в период, когда мы ускоряем развитие устойчивой энергетики”, - сказал Маск.
Почему это произошло?
Ранее НВ писало, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила CEO Tesla в мошенничестве, усмотрев в его твитах попытки манипуляции курсом акций компании, и отстранила Илона Маска от должности главы совета директоров на три года.
Камнем преткновения стал твит Маска в августе 2018-го, где он заявил, что хочет сделать Tesla частной компанией и готов выкупить ее акции по $420 за штуку (дороже рыночной цены). Однако, позже появилась информация, что Илон сманипулировал информацией об инвесторах, которые якобы обеспечат эту сделку, и привел в замешательство весь рынок ценных бумаг.
Тем не менее, основатель Tesla и SpaceX отделался, что называется, легким испугом, ведь Комиссия разрешила ему остаться управляющим руководителем Tesla и лишь обязала выплатить штраф в $20 млн (что не очень ударит по карману предпринимателя с состоянием более $20 млрд).
Кто стал главой совета директоров?
Согласно отчету The Wall Street Journal, новоизбранная глава Робин Денхолм не связана с Маском так близко, как другие директоры и, потенциально, может более трезво оценивать неоднозначные решение авторитетного миллиардера.
Ранее, Денхолм занимала должность финансового директора в австралийском телекоммуникационном гиганте Telstra.
До Tesla она также была руководителем в не менее известной автомобильной компании - Toyota, в калифорнийском производителе программного и аппаратного обеспечения Sun Microsystems, а также в Juniper Networks - предприятии, специализирующемся на производстве телекоммуникаций.
“Я верю в эту компанию, я верю в ее миссию и я хочу помочь Илону и команде Tesla достичь постоянных доходов и обеспечить долгосрочную стоимость акций”, - прокомментировала Робин в пресс-релизе.
Как это отразится на Tesla?
Увольнение Илона Маска не должно существенно повлиять на непосредственную деятельность Tesla, поскольку он все равно останется у руля компании.
Cнижение стоимости Model 3 до $45 тыс. и выход на график 5 тыс. машин в неделю не только помогли компании выйти из долгосрочного кризиса, но и снова привлекли массового потребителя к этой марке.
В сети писали, что Tesla уже произвела около 100 тыс. Model 3, и еще более 350 тыс. покупателей ждут свои машины. В начале 2018-го компания должна презентовать новый "бюджетный" электрокроссовер Model Y, цена на базовую версию которого будет начинаться от $45 тыс. Не стоит забывать и о государственных субсидиях в США, которые заметно снижают стоимость электрокара.
C такой ценой и параметрами, в Tesla ожидают настоящий ажиотаж на новые Model Y, и говорят, что аудитория будет запрашивать от 500 тыс. до 1 млн автомобилей в год.
Подтверждением правоты Илона Маска также стало то, что после всех скандалов и проблем с поставками автомобилей, третий квартал 2018-го, наконец-то, стал прибыльным для компании и производитель электрокаров смог заработать $312 млн за последние три месяца.
Влиятельные женщины в техноиндустрии
Несмотря на то, что Робин Денхолм была только второй женщиной из 9 представителей совета директоров Tesla, назначение ее топ-менеджером компании не является исключением для техносферы.
В 2002-м экономист и бизнесвумен стала вице-президентом Google, а в 2008-м - операционным директором Facebook.
Одними из наиболее известных женщин в этой сфере являются Сьюзен Войжитски - генеральный директор "YouTube", Марисса Энн Майер - бывший президент и главный исполнительный директор компании "Yahoo!", а также Джинни Рометти - глава совета директоров, президент и генеральный директор компании IBM.
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