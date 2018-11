Развалили Союз. Как одна авария угробила единственный в мире пилотируемый космический корабль

Через месяц после аварии с космонавтами, ракета-носитель Союз-2 успешно вывела на орбиту спутник. Роскосмос собирается вновь отправить людей на МКС в ближайшее время, но, похоже, что доверие к российскому аппарату уже подорвано.

Последние 30 дней новости о российской ракете Союз заполонили как отечественное, так и мировое медиапространство. Сперва все обсуждали, что именно стало причиной аварийного отключения двигателей 11 октября 2018-го, когда надежная советская лошадка должна была доставить российского космонавта и американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).

Позже, и вовсе появились сомнения, что Союз снова станет популярным в мире пилотируемым кораблем. Дескать, многие компании отказались страховать следующий запуск ракеты после аварии, а на Западе уже заканчивают работу над аналогичным кораблем Crew Dragon компании SpaceX, которую, кстати, выбрали казахи для следующей отправки в космос своих спутников.

Но, несмотря на предательство братьев по Байконуру, несколько дней назад ракета Союз, впервые после злосчастного инцидента, смогла успешно вывести на орбиту навигационный спутник Глонасс-М. Повторный запуск с космонавтами на борту должен состояться в декабре 2018-го, ведь команда на МКС все еще ждет ротации и нуждается в новом оборудовании для исследований.

В связи с этим, НВ анализирует, как пошатнулась репутация ракеты, которую уважают в NASA, и что с ней будет дальше.



11 октября 2018-го пилотируемый корабль Союз МС-10 отправился с космодрома Байконур на МКС. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг должны были сменить капитана станции и испытать на орбите 3D-биопринтер для создания тканей.

Но, через 119 секунд после старта, на ракете произошло аварийное отключение двигателей. К счастью, члены экипажа успешно приземлились в отдельном отсеке с парашютом и остались невредимыми.

Одной из наиболее вероятных причин аварии называют то, что боковой блок носителя при пуске повредил центральный блок.

Как уже писало НВ, на сегодняшний день, Союз является единственным пилотируемым космическим кораблем, который может доставить людей на МКС. Из-за этого, услугами Роскосмоса пользуются даже американские астронавты.

“Союз выводит людей и оборудование на космическую станцию. Союз также может доставить людей обратно на Землю. Россия - это большая страна. Россия помогает США управлять МКС”, - указано на сайте NASA.

Но теперь на Западе с нетерпением ждут завершение работ над более современным коммерческим аппаратом Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.

На днях, отделение NASA даже опубликовало видео, где астронавты готовятся к первому пилотируемому полету на МКС на этом корабле, который должен состояться летом 2019-го.

Commercial crew astronauts Bob Behnken and Doug Hurley are getting familiar with operating inside @SpaceX's Crew Dragon, fully suited! pic.twitter.com/41cqRwhzdp