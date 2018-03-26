Слишком быстрые. Батареи Tesla поставили Австралии 30% электричества бесплатно

Представители Tesla утверждают, что компания не получает средства за треть электроэнергии от ее батарей в Южной Австралии, потому что они работают слишком быстро.

Из-за скорости работы подсчитать объемы электроэнергии, которая отправляется в энергосистему страны, становится невозможно, сообщает австралийское издание Sydney Morning Herald.

Батареи Tesla обеспечивают стране резервную энергию, когда генераторы не работают. По австралийским стандартам, в случае отключения электричества энергетические компании должны подать его обратно в сеть в промежутке от 6 секунд до 5 минут.

Но батареям Tesla необходимо менее 200 миллисекунд, чтобы вернуть энергию в сеть, поэтому любая мощность, отправляемая между 200 миллисекундами и шестью секундами, не успевает регистрироваться.

"Аккумуляторная батарея Hornsdale Power Reserve поставила от 30 до 40 процентов своих услуг на частотные рынки без оплаты из-за существующих технических спецификаций Australian Energy Market Operator, которые написаны на основе работы с ископаемыми видам топлива", - отметили в Tesla.

Нынешние стандарты были рассчитаны на генераторы ископаемого топлива, которым необходимо время для начала работы, также действующие спецификации не учитывают возможности хранилищ энергии.

Так как многие регионы Австралии часто испытывают проблемы с электричеством из-за перебоев, батареи Tesla Powerpack часто используются в качестве резервных источников электроэнергии. Энергия в батареях держится постоянно и компания просто включает ее подачу в сеть.

Ранее НВ сообщало, что 1 декабря представители Tesla официально запустили крупнейшую в мире литий-ионную аккумуляторную батарею емкостью 100 мегаватт-часов. Батарея уже подключена к энергетической сети Австралии. Такая батарея способна обеспечить питание 30000 домов, а ее быстрое развертывание связано с заявлением основателя Tesla Илона Маска, который обязался завершить строительство в течение 100 дней или сделать это бесплатно.