Микрофон для мыслей и коляска-танк. Шесть самых безумных изобретений нашего времени

Американские ученые придумали устройство, которое считывает сознание человека и распознает его внутренний голос. Насколько правильно новый компьютер будет транслировать ваши мысли, и к чему может привести развитие искусственного интеллекта?

НВ решило разобраться в новой технологии и том, каковы ее перспективы. А также мы создали подборку других безумных изобретений последнего времени. Безумных, в хорошем смысле слова, конечно.

Микрофон внутри головы

В марте столица Японии принимала конференцию Intelligent User Interference. Представители Мекки современных исследований – Массачусетского института технологий – привезли в Токио уж совсем футуристическую технику – аппарат AlterEgo, симбиоз компьютера и человеческого мозга.

Новая компьютерная система представляет собой портативный наушник, который крепится к челюсти и уху человека. Устройство считывает нервно-мышечные импульсы, которые создает человек, думая и говоря про себя.

Портативный наушник является лишь частью сложного компьютера AlterEgo: считывая то, что вы говорите внутри своей головы, техника может автоматически переключить на нужный вам канал телевизора или передвинуть фигуру на задуманное вами место в электронных шахматах. Устройство может даже посчитать за вас стоимость покупок в супермаркете, – вам нужно лишь прочесть про себя сумму на ценнике каждого товара!

Используя импульсы внутреннего уха, американские исследователи фактически научились распознавать мысли человека и, мало того, подключили к нему электронную систему, которая сразу же выполняет задуманное.

«Мы хотели создать устройство, которое будет расширять возможности человеческого мозга», – говорит разработчик AlterEgo, выпускник МИТа Арнав Капур. «Мы решили создать сложную цифровую платформу, которая в какой-то мере объединяет человека и машину, является внутренним расширением нашего сознания».

Для проверки точности, 10 человек «говорили» с техникой на протяжении 15 минут каждый. Ученые заявляют, что их компьютер считывает внутреннюю речь человека с точностью 92%, что всего лишь на три процента меньше, чем у голосового сервиса Google.

Таким образом, технология AlterEgo уже переплюнула многомиллионные разработки Google-помощников, Алексы c Amazon и даже эппловской Сири.

В перспективе, такой компьютер может совершить настоящую революцию в управлении сложной техникой напрямую с человеческого мозга. Только представьте, пилот, не совершая абсолютно никаких действий, дает команды своему воздушному судну: отрыв, скорость, высота, угол тангажа. Хотели бы управлять самолётом силой одной лишь мысли?

Или ещё круче – коммуникация без каких-либо вербальных средств: ваши мысли будут транслироваться напрямую в ухо адресату как вблизи, так и на расстоянии. Гарольд Лассуэлл, наверное, застрелился бы, услышав такое.

Вывод один: нужно думать, что говорить, пока это возможно.

Сумасшедшая техника

В завершении, мы собрали интересные и одновременно абсурдные изобретения человека, которым не судилось выйти в массы. Все нижеописанные технологии не являются выдумкой или шуткой, и даже имеют патентные документы.

Кресло-инъекция против террористов

Разработка 1974-го была призвана решить проблему терроризма во время авиаперелётов. Планировалось, что в каждое сиденье на борту будет вмонтировано специальное инъекционное устройство, которое при случае может усыпить или убить любого пассажира.

Но в задумке явно есть ряд недостатков: кто будет контролировать инъекции? Что, если команда нейтрализовала не того человека? Вдруг террорист и вовсе не борту, или, к примеру, в туалете? Нужно ли, в таком случае, вмонтировать данное устройство в туалете летательного аппарата?

Из-за этих и ряда других вопросов, технология так и не использовалась авиакомпаниями.

Коляска-танк

Поколение беби-бумеров слишком фанатично относилось к своим детям. Чего стоит только этот пример: в 1947 году в Америке запатентовали ПКПП – прогулочную коляску повышенной проходимости.

К обычной детской коляске приделали целую гусеничную систему, которая была призвана для езды по любой поверхности.

Транспортное средство даже имело тормозную систему, наверное, чтобы не задавить пешеходов. Хорошо, что на улице пока таких колясок не видно.

Устройство для поглаживания ребенка

Еще одно изобретение для мира детей получило патент в 1971 году. Призванная помочь родителям выспаться, электронная рука гладила ребенка во время сна, чтобы тот не просыпался и чувствовал родительскую заботу.

Но, вдруг малыш проснется? Мало того, что двигающаяся всю ночь над тобой рука может довести до инфаркта и взрослого человека, так в случае с младенцем это могла бы быть настоящая машина для убийства.

У создателя этой технологии, наверное, были очень неугомонные дети.

Вилка для правильного питания

Американская кухня очень широка и разнообразна. Но, чтобы много кушать, нужно делать это медленно.

Чтобы контролировать скорость питания, находчивый человек в 1995 году придумал вилку, которая сигнализирует вам, когда вы употребляете пищу слишком быстро. Остановитесь, прожуйте, передохните, и когда вилка даст зеленый свет – снова можно приступить к еде.

Такой вот гастрономический светофор.

Поводок для змеи

Да, да, это не опечатка, это, скорее, апофеоз абсурда, но в 1997 году в США кому-то взбрело в голову запатентировать поводок для змеи.

В описании, говориться, дескать, любое животное поддается тренировке, и змеи не исключение. А как выгуливать своих любимых пресмыкающихся, чтобы не приводить в ужас окружающих? Естественно, на поводке!

На картинке патента, человек, похоже, имеет проблемы со зрением, так что нельзя отбрасывать вариант змеи-поводыря.