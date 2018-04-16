Шаг к гибким смартфонам. В Китае создали пластичный неорганический полупроводник

Китайские ученые открыли новый неорганический полупроводниковый материал, который отличается хорошей пластичностью и гибкостью при комнатной температуре.

Он может быть использован при производстве гибкой электроники, сообщает агентство Синьхуа.

Результаты исследования, проведенного специалистами из Шанхайского научно-исследовательского института силиката, были опубликованы в этом месяце в научном журнале Nature Materials.

Для металлов пластичность является обычным свойством, но оно редко встречается среди неорганических полупроводников, особенно при комнатной температуре. Большинство полупроводниковых материалов являются хрупкими, они не могут гнуться, растягиваться или сжиматься.

Открытый китайскими учеными полупроводник a-Ag2S такой же пластичный, как и металл, он легко меняет форму, вместо того чтобы ломаться при деформации. Новый материал может найти применение в производстве гибкой электроники, такой как носимые устройства.

Команда исследователей также создала из a-Ag2S тонкую пленку и обнаружила, что она обладает отличной способностью к деформации и хорошими электрическими свойствами.

Ранее НВ сообщало, что Тайваньский научно-исследовательский институт промышленных технологий (ITRI) продемонстрировал прототип складного AMOLED-дисплея, который может использоваться в будущих складных телефонах. В раскрытом состоянии прототип напоминает обычный 7-дюймовый планшет. Но при этом одна из частей устройства немного больше другой. Это позволит использовать в будущем на таких экранах функцию Always-On Display.