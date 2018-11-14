Селфи-улика. Французская полиция будет искать в Instagram неплательщиков налогов

Франция собирается использовать социальные сети в борьбе с мошенничеством. Государство будет изучать Facebook, Instagram и Twitter для получения подробностей об образе жизни граждан.

О решении внедрить новый вид надзора сообщил министр бюджета Франции Геральд Дарманин, сообщает France24.

Цель экспериментального плана будет заключаться в выявлении расхождений между объявленным доходом гражданина и образом жизни, который он демонстрирует в социальных сетях. Подобный эксперимент уже проходит в Великобритании.

"Налогово-бюджетная администрация сможет увидеть, что если у вас есть многочисленные селфи с роскошным автомобилем, в то время как у вас нет средств для его владения, то, может быть, ваш кузен или ваша подруга предоставили его вам для фото, но, возможно, и нет", - сказал Дарманин в интервью французскому бизнес-телешоу Capital.

Однако система имеет свои недостатки: поскольку полномочия ограничены просмотром открытых профилей социальных сетей, ничто не может быть просмотрено, если пользователи делают свои учетные записи приватными. Также актуален вопрос о том, насколько точно жизнь людей может быть отражена в социальных сетях.

По данным Solidaires Finances Publiques, крупнейшего профсоюза, представляющего налоговые органы Франции, уклонение от уплаты налогов стоило французскому правительству примерно в 80 миллиардов евро в 2017 году по сравнению с 60 миллиардами в 2013 году.

Эта мера является частью нового французского закона, который предоставляет властям больше свободы использовать онлайн-данные для подавления фискального мошенничества. Законодательство также требует, чтобы платформы, такие как Airbnb или Uber, предоставляли налоговым органам доходы своих пользователей.

В 2008 году таможня Великобритании запустила компьютерную систему под названием Connect, которая позволяет налоговым органам собирать, анализировать и хранить огромное количество личных и коммерческих данных, которые могут быть ссылками на декларируемые доходы налогоплательщиков для выявления случаев потенциального мошенничества. С момента своего появления компания Connect принесла 3 млрд фунтов стерлингов в виде дополнительных налоговых поступлений.