Самолет-оригами. Авиалайнер Boeing 777X получит складные крылья

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило использовать конструкцию складного крыла в пассажирских самолетах Boeing 777X.

Складные крылья позволят новому лайнеру 777X приземлятся в большем числе аэропортов, пишет Engadget.

Как только 777X приземлится, крылья повернутся вверх. Новый самолет будет единственной коммерческой моделью, в которой будет применяться подобная функция. На некоторых небольших самолетах уже есть складные крылья, но в основном это - военные модели для авианосцев. Также NASA тестирует складывающиеся крылья для сверхзвуковых полетов.

Длина складываемого участка консоли крыла серийного Boeing 777X составит около 7,3 метра. При сложенных законцовках размах крыла лайнера составит 64,5 метра, а с разложенными — 71,8 метра. В отличие от обычных крыльев из алюминия, крыло Boeing 777X будет сделано из более легких и прочных композитных материалов на основе углеродных волокон.

Компания Boing предусмотрела предупреждение пилотов 777X при попытке взлететь с законцовками в таком положении. Также заблокирована возможность "сложить крылья" в полете.

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Крылья 777X настолько необычны, что американские регуляторы должны были разработать для них новые стандарты. Решение FAA приближает 777X к коммерческим полетам, спустя четыре с половиной года после анонса самолета. Первый полет 777X запланирован на первый квартал следующего года, а коммерческие вылеты могут начаться в декабре того же года.

После того, как Boeing 777X будет введен в эксплуатацию, он станет самым большим двухдвигательным пассажирским самолетом в мире, будучи рассчитанным на перевозку 425 пассажиров за рейс.