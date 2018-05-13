Рецепт вечной молодости. Почему наши внуки будут жить 1000 лет?

НВ представляет пять самых интересных технологий, которые способны продлить нашу жизнь.

Пока мир восхищался космическими кораблями и компьютерными технологиями, продолжительность жизни человека увеличилась почти в два раза. Экологи говорят об ослаблении человеческого организма, но современная медицина делает нас все более устойчивыми к естественному отбору.

За последние сто лет, по данным worldometers, общее мировое население увеличилось более чем в четыре раза, и сейчас достигает почти восьми миллиардов.

Естественно, одни из главных причин таких масштабных изменений – сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни человека, ведь сегодня количество новорожденных более чем в два раза превышает количество умерших.

Плюс ко всему, в относительно недавнем прошлом, смерть в раннем возрасте была очень распространенной. Туберкулез, скарлатина, оспа, грипп, брюшной тиф, холера и другие инфекционные заболевания массово уносили жизни людей, и природный прирост населения был ничтожно малым.

Только представьте, по информации ourworldindata, средний возраст жизни человека в Украине в 1900 году составлял 36 лет. В 2015-м эта цифра увеличилась почти до 72 лет.

А в продвинутых европейских странах, Скандинавии, Канаде, Японии и Австралии нормой являются показатели продолжительности жизни не менее 80 лет.

Статистически, если такой рост продолжится и в будущем, можно говорить о том, что наши ближайшие потомки смогут прожить до 150, 200 или даже 1000 лет.

Средняя продолжительность жизни в конце 19 столетия, фото: ourworldindata.org

Средняя продолжительность жизни в 2015-м, фото: ourworldindata.org

Для многих из нас давно стали нормой различные стимуляторы, калорийные терапии, употребление таблеток и лекарств, которые значительно тормозят процессы старения.

Но это лишь мизерная часть того, что может современная наука. Подобно исследованию пенициллина сэром Флемингом в 1930-х, сегодня ученые уже работают над технологиями замены и улучшения функций жизнедеятельности человека, регенерации и терапии стволовыми клетками, а также различными генетическими манипуляциями.

В связи с этим, НВ представляет пять самых интересных технологий, которые способны продлить нашу жизнь.

CRISPR Cas9

фото: ria.ru

Современная медицина относительно давно научилась читать состав человеческого ДНК, а сейчас вплотную приближается к тому, чтобы его редактировать.

С 2012 года ученые из Калифорнийского университета в Беркли, Массачусетского Технологического Института и Гарварда ведут патентную борьбу за применение технологии CRISPR Cas9.

В двух словах, это открытие в перспективе может позволить изменять структуру ДНК таким образом, чтобы избегать в развитии организма наследственных заболеваний, онкологии, ВИЧ, диабета, шизофрении или даже редактировать внешность детей.

Эта технология вызвала массу дискуссий на этической почве, ведь является непосредственным внедрением в развитие плода.

Не смотря на это, компании, которые развивают данную технологию, уже достигли капитализации в сотни миллионов долларов.

Одну из таких, Editas Medicine, финансирует сам Билл Гейтс. Возможно, владелец Microsoft чувствует, что вскоре подобный бизнес принесет неплохие доходы.

Unity Biotechnology

Стартап, который предлагает замедлить процессы старения.

Клетки человеческого организма постоянно дублируются. Во избежание мутаций или развития заболеваний, поврежденные клетки перестают множиться и их принято называть стареющими.

Эта сложная система защищает человека от развития злокачественных опухолей и прочих тяжелых заболеваний, но, в свою очередь, поврежденные клетки вызывают процессы старения организма.

Компания Unity Biotechnology занимается разработкой таблеток, которые способны избавлять организм от стареющих клеток, и поддерживать клеточную систему на уровне младенческой.

Конечно, в перспективе, такое лекарство не сделает вас бессмертным, но способно значительно отдалить старость.

Стартап уже собрал $85 млн. для проведения первых тестов.

Парабиоз

Фото: EPA

Еще более простая техника омолаживания – переливание крови молодого организма в стареющий.

Идеей парабиоза заинтересовался один из основателей PayPal Питер Тиль. Бизнесмен проинвестировал в калифорнийскую компанию Ambrosia, которая занимается переливанием крови.

Пациенты в возрасте от 35 лет получали плазму крови доноров до 25 лет. Как заявляет основатель компании Джес Кармазин, такая процедура действительно имеет позитивный эффект.

Кровь молодых организмов содержит все виды белков, которые улучшают функцию клеток, и, кроме этого, побуждает стареющий организм увеличить производство этих белков, создавая, таким образом, омолаживающий эффект.

Но, главная проблема – цена такой процедуры. Пациенты, желающие получить свежую кровь, должны заплатить $8000 и постоянно навещать клинику в Калифорнии для лечения и последующих тестов.

Так что пока техника не будет усовершенствована и доступна массам, – скорее это прерогатива богатых бизнесменов, желающих продлить свою жизнь на пару-тройку лет.

Полная эмуляция мозга

Более футуристический способ репликации человека придумали ученые из Оксфорда.

Медики-программисты предлагают разделить мозг человека на маленькие части и отсканировать их в компьютер, создавая со временем вычислительный субстрат или цифровой мозг.

Такой мозг может работать в разы быстрее, чем биологический, реплицировать себя и использовать резервные копии при экспериментировании с самомодификацией.

Но такие технологии, опять же, вызывают ряд этические вопросов. Какое сознание будут иметь цифровые мозги? Насколько правильным и уместным будет копирование таких организмов? Да и что делать с человеческой культурой, если самую главную часть личности превратят в компьютерный инструмент?

В работе ученых указано, что реальные эксперименты можно будет проводить уже к средине 21 века, когда технологии позволят создать соответствующие объемы цифровой памяти, и инвестиции достигнут нужного уровня.

Цифровое бессмертие 2045

Фото: 2045.com

Ну и совсем фантастическая идея российского медиамагната Дмитрия Ицкова.

В отличии от создания цифровой версии мозга, «Инициатива 2045» планирует полностью перенести личность человека в роботизированный компьютер.

Проект разбит на четыре этапа: к 2020 году компания планирует создать антропоморфного робота, который будет полностью контролироваться человеческим мозгом, что позволит продублировать работу человека в опасных и экстремальных условиях; до 2025-го в этого робота планируют перенести мозг человека, что теоретически должно продолжить жизнь после смерти первичного тела; к 2035-му российский миллионер располагает сделать копию такого робота с человеческим мозгом, которая сможет существовать неограниченное количество времени; и уже к 2045-му планируется переход от тела-робота с человеческим мозгом к телу-голограмме, которая становится абсолютно неуязвимой.

Амбиции 37-летнего экономиста из Брянска действительно впечатляют, но пока все это выглядит несколько абсурдно. Сам же Дмитрий Ицков называет себя «скромным продюсером бессмертия», а в интервью BBC два года назад он и вовсе пообещал подарить людям бессмертие уже в следущие 30 лет.