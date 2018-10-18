18 октября 2018, четверг

Развели бардак. Власти Северной Каролины убрали за SpaceX обломки ракеты с пляжа

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В США нашли обломок ракеты SpaceX
Фото - Angie Chris Langdon

В США нашли обломок ракеты SpaceX

На Атлантическом побережье в Северной Каролине нашли обломки ракеты Falcon 9. Это уже не первый раз, когда части космолетов SpaceX падают в океан.

Местным службам пришлось использовать бульдозер, чтобы убрать кусок ракеты шириной в 3 метра и длинной в 2 метра, передает Science Alert.

SpaceX заявляет, что работает с местными властями для восстановления упавшего обломка.

"Благодаря достижениям в производстве многоразовых ракет, SpaceX - единственная компания, способная восстанавливать ракетные ускорители и космические аппараты", - заявили представители SpaceX.

Однако, компания Илона Маска подтвердила, что обломки, выброшенные на берег Северной Каролины принадлежат им. Эксперты отмечают, что пока SpaceX теряет большие и дорогостоящие части - нельзя утверждать, что им удалось создать полностью многоразовую ракету.

Напомним, в октябре прошлого года, также на пляже в Северной Каролине, был найден еще один обломок от ракеты SpaceX - на этот раз длинной в 4,5 метра. 

Тем не менее, Falcon 9 стала первой орбитальной ракетой в мире, которая вернулась на Землю после успешного запуска, и позже была запущена вновь.

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