Разрывая воздух. Как NASA возродит эру сверхзвуковых самолетов

В NASA объявили о новых разработках, которые помогут обойти запрет на сверхзвуковые самолеты в США. НВ узнало, почему Америка отказалась от полетов на высоких скоростях и какие технологии уже существуют в этой сфере.

Пока Илон Маск только готовит систему рекордно быстрых пассажирских перевозок на Земле с помощью ракеты BFR и вакуумного поезда Hyperloop, движение на сверхзвуковых скоростях сейчас доступно только для военных и космонавтов.

Как известно, на родине отцов самолетостроения - в США - не были заинтересованы в сверхзвуковых разработках, поскольку еще в 1973-м Федеральная служба авиации страны запретила полеты подобных аппаратов над территорией страны. Политики приняли такое решение из-за так называемого звукового удара, который может нанести физический урон окружающей среде (как на земле, так и в воздухе) после преодоления самолетом звукового барьера.

Но, теперь американские инженеры могут получить возможность создать единственный в мире сверхзвуковой пассажирский самолет.

Издание Newsweek передает, что государственное космическое агентство США NASA работает над технологией, которая позволит сделать быстрейшие самолеты бесшумными.

Ранее NASA подписало контракт на $247,5 млрд с другим американским авиагигантом Lockheed Martin. Многолетний космический тандем сейчас конструирует тихий сверхзвуковой самолет X-59 QueSST. Модель пока не предназначена для пассажиров, но должна доказать Федеральной службе авиации, что проектирование безвредного сверхзвукового коммерческого флота - реально.

Создавать X-59 QueSST начнут в январе 2019-го, а полностью закончить планируют к 2021-му. Если тестовый самолет Lockheed Martin и NASA успешно пройдет все испытания и действительно избавится от звуковых ударов, - технологию планируют поставить на конвейер и строить коммерческие лайнеры, вместительностью до 100 пассажиров.

В связи с новыми планами NASA и тем, что государственной служба авиации США вскоре может отменить запрет на сверхзвуковые самолеты, НВ узнало, какие подобные проекты уже реализовали, а какие только планируют внедрить в будущем.

Конкорд и Ту-144

Ни одна из европейских стран не могла потянуть настолько дорогостоящий проект, поэтому производство Конкорда разделили между собой Великобритания и Франция. Советские власти решили не отставать от Запада и также сконструировали собственный сверхзвуковой аналог - Ту-144.

Оба самолета использовались в коммерческих целях и совершали пассажироперевозки по всему миру. Советский Ту-144 летал только 2 года (с 1976-го по 1978-й), а Конкорд перевозил людей почти 30 лет (до 2003-го).

Лайнеры могли разгоняться до 2500 км/час, и, в частности Конкорд, доставлял пассажиров из Лондона в Нью-Йорк менее чем за 3,5 часа.

Но, из-за чрезвычайно высокой стоимости производства и очень дорогих билетов (ценник мог достигать более $10 тыс. за место), страны прекратили эксплуатацию этих убыточных моделей, после выпуска всего 20 экземпляров.

Boeing

Как уже писало НВ, несколько месяцев назад американский авиагигант заявил о разработке своего гиперзвукового летательного аппарата, который должен стать самым быстрым на планете и доставлять людей в любую точку мира за считанные часы.

Это первый в истории бренда проект подобного пассажирского самолета, который, как предполагается, будет долетать от Токио до Нью-Йорка за два часа и превосходить скорость звука в пять раз.

На конференции в Атланте компания показала изображение лайнера, судя по которому новый Boeing получит футуристический суперобтекаемый фюзеляж в виде капсулы, а количество иллюминаторов предусматривает перевозку нескольких десятков человек.

Однако говорить, что дизайн самолета останется точно таким же пока рано, ведь в компании заявляют, что летать они начнут не раньше, чем через 20 лет.

Spike Aerospace

Эта модель принадлежит небольшому стартапу из Бостона. Детали самолета пока держат в тайне, но, похоже, что инженеры нацелены на открытие беспересадочных сверхзвуковых маршрутов Лондон-Гонконг и Дубай-Нью-Йорк.

Несмотря на дальность полета, Spike S-512 будет перевозить от 12 до 18 пассажиров на крейсерской скорости в 1800 км/ч. Разработчики также называют свой самолет бесшумным и говорят, что их двигатели не будут создавать звуковой удар на земле.

Поскольку на таких скоростях фюзеляж самолета сильно нагревается и может увеличиваться на несколько десятков сантиметров, иллюминаты решили заменить плазменными панелями, которые могут в реальном времени транслировать вид за бортом в HD-качестве.

Первый коммерческий полет ожидается уже в 2023-м. “Такие полеты не предназначены для путешествий в Диснейленд. Это для дорожных воинов, которым необходимо улетать и возвращаться в различные места очень быстро”, - говорил президент и генеральный руководитель Spike Aerospace Вик Кахория.

Boom Technology



Еще один стартап, но на этот раз из Денвера. Основанная в 2014-м, через два года компания получила поддержку от Virgin Galactic Ричарда Брэнсона.

Как и два предыдущих претендента, проектировщики пока не раскрывают карт, как именно они собираются решить проблему звукового удара при полетах на высоких скоростях.

Известно, что самолет должен разгоняться приблизительно до 2000 км/ч и вмещать до 50 пассажиров. Лайнер планируют использовать на популярном для Конкорда рейсе Нью-Йорк и также преодолевать это расстояние за 3,5 часа.

Вот только цену на билеты планируют снизить: стоимость одного места на борту в две стороны должна составить около $5 тыс.

Первые полеты должны начать в конце 2018-го, а настоящие рейсы с пассажирами - в 2023-м.

Aerion Corporation

Эта компания из Невады является одним из пионеров сверхзвуковых разработок и готовит свой самолет AS2 в коллаборации с Lockheed Martin и General Electric.

AS2 должен разгоняться почти до 1500 км/ч и перевозить от 8 до 11 пассажиров.

Сообщалось, что авиаперевозчики уже заказали более 10 таких экземпляров, а всего производитель планирует поставлять около 30 моделей в год и зарабатывать на этом $3,6 млрд

Первый тестовый межконтинентальный полет запланирован на 20-летние отмены Конкорда - 2023-й, причем на тот же рейс Нью-Йорк-Лондон. Коммерческие рейсы AS2 прогнозируют не раньше 2026-го.