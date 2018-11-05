Ракета Союз успешно вывела на орбиту российский спутник

Впервые после аварии в октябре ракета Союз с навигационным спутником Глонасс-М успешно стартовала с космодрома Плесецк.

Все предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме, сообщает РИА Новости.

Как отметили в военном ведомстве РФ, выведение спутника Глонасс-М на орбиту разгонным блоком Фрегат также прошло штатно. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая связь. Бортовые системы спутника функционируют нормально.

Выведенный на орбиту спутник пополнил состав российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и находится на этапе ввода в систему. Сейчас в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 27 спутников.

Это четвертый пуск ракеты-носителя Союз-2 с космодрома Плесецк в 2018 году. Всего с ноября 2004 года с космодрома были проведены 36 пусков ракет-носителей этого типа, различных этапов модернизации.

Напомним, 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Спасательная капсула с членами экипажа приземлилась в Казахстане. Они выжили.