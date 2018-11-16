Ракета-носитель Союз впервые после аварии вывела на орбиту грузовой корабль

В пятницу, 16 ноября, с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель Союз-ФГ с грузовым кораблем Прогресс МС-10. Это первый пуск ракеты этого типа после аварии 11 октября.

В российском Центре управления полетами сообщили, что корабль с грузами для экипажа Международной космической станции выведен на орбиту Земли и взял курс к станции.

"Корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты Союз-ФГ в 21:23 по Москве", - сказали ТАСС в центре.

Сообщается, что антенны и солнечные батареи Прогресса полностью раскрылись через несколько минут после выхода на орбиту. Стыковка корабля с МКС должна состояться 18 ноября в 22:29 по московскому времени. Грузовой корабль доставит на МКС около 2,5 т различных грузов, в том числе топливо, воду и сжатые газы.

Напомним, что старт корабля был запланирован на 30 октября, но его отложили из-за аварии ракеты Союз 11 октября.

На ракете Союз МС-10 через 119 секунд после старта произошло аварийное отключение двигателей. В результате ракета упала на территории Казахстана, члены экипажа - российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг - успешно приземлились в отдельном отсеке с парашютом и остались невредимыми.

Одной из наиболее вероятных причин аварии называют то, что боковой блок носителя при пуске повредил центральный блок.