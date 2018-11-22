22 ноября 2018, четверг

Революция. Китайский стартап запустил производство твердотельных аккумуляторов

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Разработка поможет отказаться от жидкого электролита в аккумуляторах
Фото - pixabay.com

Разработка поможет отказаться от жидкого электролита в аккумуляторах

Небольшая компания в Китае запустила производство твердотельных аккумуляторов, емкостью более 400 Вт∙ч/кг. К сравнению, действующие литий-ионные батареи имеют емкость 250-300 Вт∙ч/кг.

Авторы изобретения представили первый подобный продукт в отрасли, передает издание Engadget со ссылкой на китайское новостное агентство Xinhuanet.

Разработка принадлежит стартапу Qing Tao Energy Development из технического университета Цинхуа.

Сообщается, что производственная линия, которую запустили в городском уезде Куньшань на востоке Китае, вначале будет иметь мощность 100 МВт·ч в год, а к 2020-му ее должны увеличить до 700 МВт·ч. 

К сравнению, мощности 100 МВт·ч в год должно хватить для того, чтобы оснастить до 2 тыс. электромобилей с "большим запасом хода".

Детали о новых твердотельных батареях пока неизвестны, но если малоизвестному стартапу действительно удалось наладить производство, - они обогнали такие компании, как Dyson, BMW и Fisker, которые работали над этим последние несколько лет.

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