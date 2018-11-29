Прогресс не нужен. Илон Маск не сможет построить туннель в Лос-Анджелесе

Компания The Boring Company отказалась от намерения построить один из тестовых туннелей под Лос-Анджелесом.

Это произошло в рамках досудебной договоренности с группой жителей городского района Вестсайд, пишет Gizmodo.

Власти города хорошо отнеслись к планам Маска по постройке тестового туннеля, но группа жителей района Вестсайд подала в мае иск об охране окружающей среды, в котором утверждалось, что туннель нарушает закон штата.

Суть аргумента группы состояла в том, что туннель является частью более крупного проекта, который компания описала с помощью карты в конце прошлого года. Согласно иску, закон Калифорнии запрещает утверждение отдельных аспектов более крупного проекта, заявляя, что нельзя пройти полную экологическую экспертизу при помощи "дробления крупных проектов на более мелкие кусочки, которые по отдельности не оказывают существенного воздействия на окружающую среду".

Отмечается, что группа Вестсайд, к которой присоединились жители районов Брентвуд и Бульвар Сансет, не получила решения по иску. Судя по всему, стороны достигли соглашения до суда, по условиям которого компания отказалась от планов строительства этой линии.

"The Boring Company больше не намерена прокладывать испытательный туннель под бульваром Сепульведа и вместо этого сосредоточилась на строительстве туннеля к стадиону Dodger", — говорится в совместном заявлении участников разбирательств.

При этом The Boring Company завершает прокладку другого испытательного туннеля протяженностью 3,2 км в южном пригороде Лос-Анджелеса — Хоторне — от парковки на участке земли, принадлежащем SpaceX, до 120-й улицы, где расположена штаб-квартира The Boring Company. Участок должны открыть для публики 10 декабря 2018 года.

Добавим, Маск основал буровую компанию The Boring Company в конце 2016 года. План Маска предусматривает параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье.