После убийства. Ричард Брэнсон покидает пост главы совета директоров Virgin Hyperloop One

Английский миллиардер Ричард Брэнсон уходит с поста председателя компании Virgin Hyperloop One.

Такое решение связывают с конфликтом компании с властями Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает Engadget.

О своем решении Брэнсон объявил после того, как власти Саудовской Аравии отказались инвестировать $1 млрд в космические компании Virgin Orbit и Virgin Galactic и развивать проект Virgin Hyperloop One. Причиной якобы стала критика со стороны Брэнсона.

Основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон сообщил также, что приостановит работу двух туристических проектов в Саудовской Аравии.

В то же время, сам Ричард Брэнсон заявил, что компании требуется более активный менеджер, который сможет сосредоточиться на бизнесе и существующих возможностях.

"Мне будет трудно выполнить это обязательство, поскольку я уже уделяю значительное время своим благотворительным проектам и многочисленным делам в рамках Virgin Group", — говорится в заявлении Брэнсона.

Ранее НВ сообщало, что известные издания и телеканалы, в частности, Bloomberg, The Financial Times, The Economist и The New York Times заявили об отказе быть медиа-спонсорами экономического форума в Эр-Рияде, который организует наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, из-за ситуации с пропавшим журналистом Джамалем Хашкаджи.

Хашкаджи исчез 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Об исчезновении журналиста заявила его невеста. По ее словам, Хашкаджи не покидал здание консульства. Источники в полиции Турции заявили, что журналист, вероятно, был убит внутри здания.

12 октября Турция сообщила властям США о наличии аудио и видеодоказательств убийства журналиста Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии. Записи турецких спецслужб свидетельствуют, что Хашкаджи был задержан в консульстве 2 октября, а затем убит и расчленен.