Пошутил? Глава Роскосмоса предложил инженерам тестировать новые ракеты "как при Сталине"

Дмитрий Рогозин, глава Российского космического агентства, мрачно пошутил на последнем совещании по поводу положения дел в космической индустрии. Какова была доля шутки в этой шутке, пока не ясно.

На встрече с представителями ракетно-космической корпорации Энергия, которая является главным подрядчиком Роскосмоса, Рогозин выразил недовольство сложившейся ситуацией.

Разработка нового пилотируемого корабля идет крайне медленно, и на данный момент очевидно, что первые полеты начнутся не ранее 2023 года.

Рогозин в который раз потребовал ускорить работу над программой. И когда один из выступавших на совещании предложил сделать это за счет сокращения испытаний системы экстренного эвакуации, Рогозин вспомнил о Сталине.

Глава Роскосмоса предложил инженерам-разработчикам самим тестировать ракеты, которые они создают, напомнив знаменитый случай, когда Иосиф Сталин во время Второй мировой проводил испытания новой бронемашины. "Он посадил конструктора внутрь и приказал расстрелять ее из пулемета, - рассказал Рогозин. - Конструктор остался жив, Сталин сказал, чтобы машину запускали в производство".

Неизвестно, пошутил ли Рогозин, либо же был настроен серьезно, но его выступление было встречено присутствующими с нервным смехом.

Рогозин находитсяв довольно непростом положении, поскольку дела у Роскосмоса идут неважно. Несмотря на то, что Россия до сих пор является основным перевозчиком грузов и людей на Международную космическую станцию, часть контрактов уже ушла к SpaceX Илона Маска. Кроме того, наростает конкуренция со стороны других американских космических компаний, а также Китая.