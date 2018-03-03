Porsche заявил о намерении выпустить летающее такси

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Porsche задумался над выпуском собственного летающего такси
Фото: Italdesign

Porsche задумался над выпуском собственного летающего такси

Немецкий производитель спорткаров рассмотрит возможность выйти на будущий рынок воздушных пассажирских перевозок.

Компания Porsche изучит перспективы рынка летающих такси, готовясь к конкуренции на рынке пассажирских перевозок. В том числе воздушных и ride-sharing, заявил директор по продажам Porsche Детлев фон Платен. Об этом сообщил Reuters.

"Это действительно имеет смысл. Если я еду от Цуффенхаузена (завода Porsche) в аэропорт Штутгарта, то мне нужно не менее получаса. Это если мне повезет. Перелет займет всего три с половиной минуты", - отметил фон Платен.

Porsche планирует создать такое авиатакси, каким пассажиры смогли бы управлять самостоятельно, без необходимости получать лицензию пилота. Это станет возможным, считают в компании, поскольку многие функции автомобиля будут автоматизированы.

На прошлогоднем автошоу в Женеве (Швейцария) компания Italdesign (которая, как и Porsche, входит в группу Volkswagen) и Airbus представили двухместный летающий автомобиль Pop.Up.

Потенциальными конкурентами летательного аппарата Porsche станут немецкие стартапы Volocopter (который поддерживает Daimler), Lilium Jet и eVolo, а также американские компании Terrafugia и Joby Aviation.

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