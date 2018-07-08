Появились очки, которые спасают от "морской болезни"

Разработчики утверждают, что устройство может справиться с задачей в 95% случаев

Компания Citroen разработала очки, которые предназначены для поездок и помогают побороть так называемую морскую болезнь, которую испытывают в транспорте много людей.

Об этом сообщают в ролике на YouTube-канале компании.

Устройство назвали Seetroen. Очки состоят из белой пластиковые оправы, в которой размещены четыре кольца, наполненные синей жидкостью. Эта жидкость движется по передней и сагиттальной осям, создавая таким образом искусственный горизонт.

По словам разработчиков, если надеть очки при первых признаках укачивания, то уже через несколько минут они синхронизируют сигналы от вестибулярного аппарата с сигналами от глаз, сфокусированных на каком-то неподвижном предмете.

Также разработчики утверждают, что устройство может справиться с задачей в 95% случаев.

Цена Seetroen - 99 евро (2900 гривен).