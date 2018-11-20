Поездка в Прагу без кошелька. Как провести уик-энд в Европе без наличных

В 2018 году украинцы стали чаще выезжать за границу – за январь-октябрь прирост составил 4% по сравнению с 2017 годом – 21,1 млн раз наши соотечественники пересекали границу. Компания Mastercard предложила небольшой челлендж – отправиться в Прагу, не взяв с собой наличных.

Чехия активно вводит в эксплуатацию современные технологии, призванные улучшить качество жизни горожан.

Это заметно сразу по прилету. Добраться в город из аэропорта можно на такси - все машины оборудованы терминалами оплаты. Более дешевый вариант - автобус. Из аэропорта до ближайшей станции метро можно добраться на автобусе №119, а электронный талон вы можете приобрести прямо в салоне, воспользовавшись картой или смартфоном. Стоит учитывать, что талон вы покупаете не на поездку, а на определенное время.

Пока что оплатить поездку прямо в салоне можно не везде - такие терминалы установлены только на “аэропортном” автобусе и на нескольких маршрутах трамваев. Тем не менее, власти (точнее, местный Киевпастранс) уже готовят тендер, чтобы оборудовать такими валидаторами всю трамвайную сеть города. Это поможет людям экономить время на покупке билета, а властям - отслеживать популярные направления и пускать дополнительные или убирать лишние трамваи с маршрута. Кстати, такая штука есть и в Киеве - оплатить проезд бесконтактно вы можете, если сядете на скоростной трамвай на Троещинской и Борщаговской линиях или на фуникулер. Пионером по запуску бесконтактной оплаты в городском транспорте Киева стала компания Mastercard еще в 2015 году. Остальной наземный киевский транспорт никак все не запустит эту функцию, но вроде как скоро все киевляне смогут быстро оплачивать проезд.

Тем не менее купить билеты без кэша, чтобы не ходить постоянно по городу пешком (стоит признать - этот вариант очень даже ничего, учитывая огромное количество красивой архитектуры) можно на любой остановке общественного транспорта. Вот здесь можно проверить, принимает ли “ваша” точка оплату безналом.

А вот что круче в Киеве, так это система оплаты поездок в метро. Как киевскую подземку можно оплатить картой прямо на турникетах, и на сегодня количество оплат за проезд банковской картой перевалило за 40 млн. В Праге вы все равно должны обращаться в кассу.

Если вы любитель путешествовать на собственном автомобиле - нет проблем. Оплатить бензин вы сможете даже не вставая из водительского кресла. Mastercard вместе с Shell разработали очень удобную процедуру заправки, благодаря которой экономится много времени - скажите “нет” очередям на заправке!

Все, что вам нужно - приложение с Masterpass. Там вы выбираете функцию сканера QR-кодов и выбираете необходимое количество литров или сумму, на которую хотите заправиться. Система контроля заправки перестанет заправлять как только наберется нужное количество топлива или бак вашего автомобиля будет полон. После этого вы получите электронный чек прямо в приложении.

Стоит отметить, что на некоторых АЗС в Украине также можно оплачивать, не выходя из машины - через мобильное приложение заправки с QR-кодом или без.

Smart-city - это не только транспорт. Для жителей и туристов доступно приложение My Prague, в котором собрана вся необходимая информация для путешествий по городу - отслеживание пробок, списки туристических мест, парков, ближайших концертов и выставок, доступных парковок и маршрутов общественного транспорта.

Также Прага готовится стать no-waste городом. В рамках этого проекта на центральных улицах устанавливают 30 умных мусорных контейнеров, которые объединены между собой в единую сеть через интернет. По мере наполнения они “сообщают” в технический центр о необходимости их обслуживания. Также благодаря этому власти могут уточнять, где выбрасывают больше мусора и, соответственно, где нужно больше контейнеров.

В городе также уже установлены 10 умных лавочек. Они раздают Wi-Fi, там можно зарядить телефон, поверить температуру, влажность и даже уровень загрязнения воздуха. В некоторых из них установлена так называемая “кнопка спасения”, которая вызывает полицию. Заряжаются эти лавочки благодаря солнечным батареям.

Но не Прагой единой. В 75 километрах от столицы расположен небольшой городок Колин. Он стал одним из городов, в котором тестируют другие преимущества smart-city. В одной из младших школ города Mastercard в 2017 году запустил интересную систему ключ-карты.

С ней ученики получают доступ ко всей школе - она работает и как платежная карта (если на нее предварительно закинуть деньги), так и как ключ от школьной велопарковки и спортивного зала, а также как идентификационная карта. Последнее - очень интересная функция. Родители могут выбрать обед из обширного меню через интернет или с помощью специального экрана в школе - ребенку останется только поднести карту к терминалу в школьной столовой, чтобы получить свою еду. Также карточка служит пропуском в городскую библиотеку, электронной медицинской картой и проездным в общественном транспорте. Директор школы Лукас Касер утверждает, что эта технология абсолютно понятна даже детям до 10 лет: “Они очень быстро адаптировались. Наверняка этому помогло распространение интернета и смартфонов… Новое поколение”, - объясняет он с улыбкой.

Если проект будет признан успешным, то это смарт-решение распространится и на остальные школы города, а потом и страны.

Но вернемся в Прагу. Каждый турист, прогуливающийся по центру города так или иначе попадет на ярмарку - там по старинке “рулят” наличные, поэтому традиционную сладость трдельник так просто там не купить. Отличным выходом из ситуации стал уличный рынок Manifesto – кешлесс концепт, реализованный в партнерстве с Mastercard, который находится всего в 10 минутах ходьбы от центра. Это - первый в Чехии рынок с уличной едой со всего мира, за которую рассчитаться можно только карточкой. Если у вас ее нет - ее без проблем можно оформить и пополнить там же в специальном здании.

Рынок работает всего несколько месяцев, но его уже ежедневно посещают 3-5 тыс. человек. По вечерам там проходят выступления местных групп и диджеев, поэтому скучно не будет.

А вот что не очень понравилось, так это то, что практически нигде в городе нельзя оставить чаевые. Если хотите поблагодарить официанта за работу, вам понадобятся или наличные или просто милый презент - моим 20 гривнам и привету от Украины барменша обрадовалась, кажется, еще больше, чем если бы я оставил ей энную сумму в кронах.

Поездка без наличных - интересный опыт. Приятно осознавать, что технологии достигли такого уровня развития, что отправиться в путешествие можно только с телефоном с цифровым кошельком и не думать о деньгах (как минимум, о бумажках - проверять баланс на карте, все-таки, приходится).