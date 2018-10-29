Почти Скайнет. На фабрике в Китае роботы будут строить роботов

Швейцарская фирма ABB планирует построить в Шанхае "самую передовую фабрику роботов в мире" и вложит в нее $150 млн.

Эта фабрика будет использовать роботов для создания роботов, пишет Engadget.

ABB заявляет, что ее целью является создание в Шанхае самой современной в мире роботизированной фабрики. В ней даже будет создан Центр исследований и разработок для ускорения работы фирмы в области искусственного интеллекта. Кроме того, новый завод расширит типы и варианты роботов, которые компания может построить для китайских компаний, включая автопроизводителей и производителей электроники.

Компания будет опираться на своих роботов для сборки мелких деталей. Предствители фирмы также планируют широко использовать "свое программное обеспечение SafeMove 2 на объекте, который позволит автоматическим машинам безопасно работать в непосредственном контакте с сотрудниками".

Китай является вторым по величине рынком для ABB после Соединенных Штатов, и новый завод может значительно расширить ее присутствие на рынке. К концу 2020 года компания уже планирует открыть новый объект.

Ранее НВ сообщало, что руководство фабрики в городе Дунгуань заменило 90% своих сотрудников на роботов и автоматизированные системы. После этого решения производство на фабрике выросло на 250%.

Китайская Changying Precision Technology Company специализируется на производстве мобильных телефонов и использует автоматизированные производственные линии. Завод проектировался для занятости 650 сотрудников, но в настоящее время лишь 60 человек получают всю работу, в то время как роботы делают все остальное.