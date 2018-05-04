Морской Чернобыль. Почему весь мир испугался российской плавучей атомной станции

Гордость России - плавучая атомная электростанция Академик Ломоносов покинула Санкт-Петербург и направилась в сторону Мурманска. И хотя на корабле пока нет ядерного топлива, ряд стран уже выразили озабоченность и попросили убрать судно подальше от своих берегов.

Около десяти лет Россия занималась разработкой и строительством передвижной атомной теплоэлектростанции. По данным Росатома их энергоблок оснащен двумя реакторами, общей мощностью 70 МВт.

Российские атомщики планируют использовать плавучую АЭС в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, чтобы «обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море». Также, сообщается, что станции будет достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тысяч человек.

Не смотря на запуск американской плавучей АЭС Стерджис еще в конце 60-х, Росатом заявляет, что их установка является «уникальным и первым в мире проектом мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности».

Как бы там ни было, 28 апреля 2018-го судно с ядерной установкой Академик Ломоносов покинуло территорию Балтийского завода в Санкт-Петербурге.

Передвижную станцию планируют транспортировать (именно транспортировать, ведь самостоятельно корабль не ходит) в Мурманск, после чего Ломоносова отбуксируют в город Певек Чукотского автономного округа.

Изначально судно хотели заправить ядерным топливом и запустить его реакторы прямо в центре Санкт-Петербурга. Но, Greenpeace России создал петицию против запуска реакторов в центре пятимиллионного мегаполиса, которую подписали более 11 тысяч активистов.

Свое негодование также высказали представители стран Балтийского бассейна, которые увидели угрозу в транспортировке радиационно опасного объекта.

Буй с надписью "Нет плавучему "Чернобылю!", фото: AFP

Росатом поддался давлению экологов и зарубежных стран, решив отправить, пока безопасную, передвижную станцию в Мурманск, – ныне самый большой в мире город за полярным кругом. Уже там Академик Ломоносов будет заправлен ядерным топливом и отправится на Чукотку для введения в эксплуатацию ориентировочно в 2019-м.

Запуск плавучей АЭС во, всего-то 300-тысячном, Мурманске все равно настораживает представителей Greenpeace.

Ядерный эксперт Greenpeace в Центральной и Восточной Европе Ян Хаверкамп заявил: «Испытывать ядерный реактор в таком густонаселённом районе, как центр Петербурга по меньшей мере безответственно. Тем не менее, перенос испытаний этого «ядерного Титаника» подальше от глаз общественности не делает его менее опасным».

Кроме «ядерного Титаника», критики и экологи называют российскую передвижную АЭС «плавучим Чернобылем» и «Чернобылем на льду».

Вопреки предостережениям, судном-АЭС заинтересовались 15 стран, включая Китай, Индонезию, Малайзию, Алжир и Аргентину, как передает RT.

Также, российский иновещатель сообщает, что все процедуры по эксплуатации Академика Ломоносова проводятся согласно требованиям Международного агентства по атомной энергии.

Сами же инженеры станции уверены в надежности и безопасности своего детища, и называют судно наполовину электростаницией – наполовину ледоколом.

Тем не менее, поводы для беспокойства все-таки есть: поскольку плавучую АЭС планируют вводить в эксплуатацию вблизи береговых линий и мелководья, существуют риски утечки ядерных отходов, а, из-за своего плоскодонного корпуса, станция уязвима к водным стихиям, не говоря уже об угрозах терроризма и суровых условиях Крайнего Севера.

Хотя, бывший глава Ядерной комиссии США Дейл Клейн говорит, что распространенные в СМИ заявления о «плавучем Чернобыле» и «ядерном Титанике» не имеют доказательной базы и только нагоняют людей в страх.

Американский экспер-ядерщик считает, что передвижная станция может быть вполне надежной и безопасной. Конечно, есть сложности в разработке таких установок, с которыми, как надеется эксперт, справились российские инженеры.

Дейл Клейн объясняет – когда ядерные реакторы строят на суше, их окружают более чем метровым защитным слоем бетона. Чтобы поместить такой вес на судно – нужно спроектировать корабль довольно внушительных размеров, что не очень похоже на Ломоносова с его, всего лишь, 20 тоннами водоизмещения и командой из 70 человек.

Также, борт такого корабля должен быть довольно устойчив к опрокидыванию, что полностью противоречит плоскому дну российской плавучей АЭС.

Но, ради справедливости стоит отметить, что судна, которые транспортируют ядерные ректоры и используют их в качестве двигателя, существуют уже давно и эксплуатируются довольно успешно.

В связи с этим, НВ решило создать подборку самых впечатляющих кораблей-атомоходов.

USS Наутилус

Первая в мире атомная подводная лодка.

В 1954-м субмарина была принята на вооружение ВМС США, а уже в 1958-м Наутилус стал первой в истории подлодкой, которая достигла Северного полюса.

Ядерный реактор Вестингауз, мощностью 9860 кВт, обеспечивал Наутилусу 13800 лошадиных сил и скорость более 20 узлов (37 км/час).

При условиях постоянной работы вентиляции, наличии личного состава и запасов продуктов, судно могло бы функционировать неограниченное количество времени.

Но, из-за сверхтяжелой биологической защиты (около 740 тонн) и чрезмерной шумности и вибрации, которую создавал Наутилус, подлодка была выведена из эксплуатации в 1980-м.

Ледокол Ленин

В честь коммунистического вождя было названо первое в мире надводное судно с ядерным двигателем в 1957-м.

Имея два атомных реактора с общей мощностью почти 33 МВт и тягой 44000 л.с., Ленин мог около одного года ходить автономно.

Со своими тремя винтами ледокол разгонялся до 18 узлов (33 км/час), и использовался для экспедиций на Северный полюс.

С 1989-го Ленин выведен из строя и функционирует как музей в Мурманске.

Саванна

Первый в мире грузопассажирский атомоход также принадлежит США.

Судно с одним ядерным реактором, мощностью 74 МВт (20300 л.с.), могло пройти 300000 миль при 20 узлах на одной полной загрузке ядерным топливом.

Но, из-за низкой пассажировместимости (всего 60 человек) и высокой стоимости эксплуатации, «Саванна» проработала всего 10 лет, с 1962-го по 1972-й.

Сегодня, с корабля выгружено все ядерное топливо, но на нем до сих пор остался реактор, который планируют извлечь в течении следующих 10 лет.

Авианосец Джеральд Р. Форд

Ныне это крупнейший в мире военный корабль.

При длине почти 340 метров и около 100 тонн водоизмещения, для боевой эксплуатации кораблю нужен экипаж более чем 2500 человек, а всего авианосец может разместить почти 4400 человек и 75 единиц самолетов и вертолетов.

Джеральд Форд использует два атомных двигателя, которые могут разогнать передвижной военный аэропорт до 30 узлов (55 км/час) и использоваться без замены топливных стержней около 50 лет.

Корабль был введен в состав флота США в средине 2017-го, его стоимость составила почти $13 млрд.

Пока существует лишь один экземпляр такого авианосца, но всего ВМС США планирует спустить на воду 10 подобных кораблей.

Следующий атомный авианосец назван в честь президента Джона Кеннеди и должен быть введен в эксплуатацию уже в 2020 году.