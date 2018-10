Снесло крышу? Почему Илон Маск продолжает троллить в Twitter и гробить Tesla

Необоснованные записи в Twitter привели к тому, что Илона Маска временно отстранили из совета директоров Tesla. Несмотря на незначительное наказание, Маск оскорбляет Комиссию по ценным бумагам и опять нарывается на конфликт.

Twitter Илона Маска долгое время оставался предметом восхищения публики, восхищения поистине грандиозным, смелым и харизматичным инженером. Но, в последнее время, официальная страница Маска в этой соцсети вылезла ему боком.

Твит трехмесячной давности, в котором основатель Tesla поручился выкупить компанию у акционеров, когда ее акции вырастут до $420, принес довольно плачевные результаты: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) решила, что Илон Маск должен покинуть пост председателя совета директоров Tesla и лично выплатить $20 млн (еще $20 млн должна выплатить сама Tesla).

Маск не имел права сообщать об этом со своего личного аккаунта без какого-либо предупреждения и попросту сманипулировал ценными бумагами в разгар торгов на рынке. Эксперты отмечают, что, в этом смысле, Илону даже повезло, ведь он отделался копеечным штрафом (его состояние - почти $20 млрд) и по-прежнему остается исполнительным директором компании.

По сути, одно из федеральных ведомств США пошло руководителю Tesla на уступки, хотя много вкладчиков потеряли свои деньги из-за скачков акций, вызванных неправдивыми заявлениями Маска.

Казалось бы, живи и радуйся, но это совсем не про нашего героя. Вместо того, чтобы немного сдержать свой пыл, Илон Маск высмеял Комиссию по ценным бумагам, назвав ее “Комиссией по обогащению для краткосрочных вкладчиков".

Just want to that the Shortseller Enrichment Commission is doing incredible work. And the name change is so on point!