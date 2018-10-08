Снесло крышу? Почему Илон Маск продолжает троллить в Twitter и гробить Tesla

Необоснованные записи в Twitter привели к тому, что Илона Маска временно отстранили из совета директоров Tesla. Несмотря на незначительное наказание, Маск оскорбляет Комиссию по ценным бумагам и опять нарывается на конфликт.

Twitter Илона Маска долгое время оставался предметом восхищения публики, восхищения поистине грандиозным, смелым и харизматичным инженером. Но, в последнее время, официальная страница Маска в этой соцсети вылезла ему боком.

Твит трехмесячной давности, в котором основатель Tesla поручился выкупить компанию у акционеров, когда ее акции вырастут до $420, принес довольно плачевные результаты: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) решила, что Илон Маск должен покинуть пост председателя совета директоров Tesla и лично выплатить $20 млн (еще $20 млн должна выплатить сама Tesla).

Маск не имел права сообщать об этом со своего личного аккаунта без какого-либо предупреждения и попросту сманипулировал ценными бумагами в разгар торгов на рынке. Эксперты отмечают, что, в этом смысле, Илону даже повезло, ведь он отделался копеечным штрафом (его состояние - почти $20 млрд) и по-прежнему остается исполнительным директором компании.

По сути, одно из федеральных ведомств США пошло руководителю Tesla на уступки, хотя много вкладчиков потеряли свои деньги из-за скачков акций, вызванных неправдивыми заявлениями Маска.

Казалось бы, живи и радуйся, но это совсем не про нашего героя. Вместо того, чтобы немного сдержать свой пыл, Илон Маск высмеял Комиссию по ценным бумагам, назвав ее “Комиссией по обогащению для краткосрочных вкладчиков".

Just want to that the Shortseller Enrichment Commission is doing incredible work. And the name change is so on point! — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2018

В этом заявлении он посмеялся над аббревиатурой Комиссии SEC, расшифровав ее не “Securities and Exchange Commission”, а “Shortseller Enrichment Commission”. Вероятно, здесь Маск подразумевал, что его первоначальный твит о выкупе компании имел конкретную цель - избавиться от краткосрочных инвесторов, которые торгуют акциями во время их скачков.

И теперь, после своей грубой ошибки, он пытается обвинить SEC в том, что она якобы играет против Tesla.

Многие в сети посчитали это последним рубиконом, который точно указывает на то, что твиты Маска - это не просто смешные фразы для публики. Ни один адекватный руководитель заведомо не писал бы то, что точно сделает финансовое положение его компании еще хуже (после этого твита, акции Tesla снова поползли вниз).

Либо соцсеть самого обсуждаемого предпринимателя превратилась в один из инструментов его деятельности, либо сам предприниматель немного сошел с ума на фоне колоссальной критики.

В связи с этим, НВ представляет три самых популярных версии, которые объясняют, что случилось с Twitter Илона Маска в последнее время.

Версия №1 (абсурдная, но не безосновательная) - Мошенник

Существует мнение, что Маск умышленно начал гробить свой имидж, чтобы плавно “слить” проблемное производство электрокаров Tesla. Компания действительно имеет ряд проблем, которые менеджмент не может решить уже несколько лет.

Тем более, за это время на рынке появилось много конкурентов, которые готовы за гораздо меньшую сумму предложить покупателям приблизительно такой же электрокар по уровню функциональности и практичности.

Если так, то обсуждаемые твиты Илона - это не просто одиночные выходки для хайпа, а холодный расчет одного из гениев современности. Дескать, если Tesla все равно пойдет по миру в ближайшее время - почему в этом должен быть виноват один Маск?

Инженер может грамотно уйти от ответственности перед своими инвесторами, заставив их уволить себя. Таким образом, он сможет сосредоточиться на управлении SpaceX (у которой, кстати, дела идут гораздо лучше, чем у Tesla), и никто не сможет его обвинить в возможном банкротстве Tesla.

Версия №2 (cамая популярная) - Псих

Самой часто реакцией на посты Илона Маска в Twitter было то, что он начинает потихоньку сходить с ума.

Сам предприниматель недавно рассказал в интервью The New York Times, что спит по 120 часов в неделю, не покидает производство по нескольку дней, переживает трудности из-за того, что редко видится с детьми и последний раз был в недельном отпуске в 2001-м, когда болел малярией.

Как писало НВ, такой фанатичный подход к работе может иметь летальный исход и привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, раку или даже самоубийству.

В сети также неоднократно появлялись слухи, что совет директоров Tesla якобы критиковал Маска за частые публикации в Twitter поздней ночью или употребление наркотиков.

Вполне возможно, ведь управление несколькими настолько масштабными проектами требует нечеловеческих сил или употребления определенного допинга. Хотя, судя по Илону, сложно сказать наверняка, - с Земли он или, действительно, с Марса.

Версия №3 (наиболее адекватная) - Авантюрист

Также распространенным, но менее интересным вариантом является то, что эксцентричных характер Илона Маска вынуждает его идти до конца даже в тех ситуациях, когда он откровенно не прав.

Перевезти людей на Марс, создать систему сверхзвуковых вакуумных поездов и перевозить пассажиров на ракете в любую точку Земли менее чем за час - что может быть более безумным?

В отличие от многих “гениев”, Маск действительно воплощает все идеи в реальность, хоть перебарщивает со сроками своих обещаний. Естественного, что у такой личности может быть своя чудная позиция по поводу чего-либо.

Вспомнить только серьезный скандал со спасением детей в Таиланде, когда Илон Маск назвал педофилом британского дайвера, после того, как его идею отвергли. А в прошлом месяце он не отказался от марихуаны в известном радиошоу Joe Rogan Experience.



За последнее время произошла масса таких ситуаций, не говоря уже о “рядовых” событиях, вроде того, что Маск запустил свою Tesla Roadster в космос, лично отказал в продаже Tesla Model X бизнесмен Стюарту Элсопу и заявил, что хочет умереть на Марсе.

Читайте также: SpaceX впервые посадила ракету Falcon 9 в Калифорнии