Один в поле – воин. Почему Apple идет войной против Трампа

Руководитель Apple Тим Кук раскритиковал миграционную политику Дональда Трампа. Отношения менеджера одной из крупнейших компаний в мире и президента США переживают очередной кризис.

CEO Apple Тим Кук негативно отреагировал на действия администрации Дональда Трампа по разделению семей мигрантов на границе США. Глава Apple назвал бесчеловечным отделение детей переселенцев от своих родителей и сказал, что это нужно прекратить.

Как сообщает The Verge, Тим Кук присоединился к группе граждан, политиков и бизнесменов США, которые не поддерживают действия президента с апреля 2018-го.

Согласно данным Министерства внутренней безопасности, около 2000 детей было отделено от своих родителей после введения «политики нулевой толерантности» за нелегальное пересечение границы с США.

Тим Кук говорит, что общался с Дональдом Трампом, и к некоторым вещам президент все-таки прислушивался. Но, по словам главного менеджера Apple, с ним невозможно договориться по поводу всего.

Кроме Тима Кука, свою поддержку и сострадание отделенным от родителей детям выразил Илон Маск. На днях он затвитил песню группы The xx – Shelter (приют), и написал: «Надеюсь, с детьми все в порядке».

В разгоревшихся комментариях под твитом, глава Tesla и SpaceX объяснил, что является одним из крупнейших доноров Американского союза защиты гражданских свобод, и сказал, что если он может чем-то помочь этим детям, – то он это сделает. В частности, Маск заинтересовался в марше на поддержку разделенных семей, который пройдет 30 июня в столице США.

Mass mobilization: June 30 at 11:00 a.m.

Epicenter: Lafayette Square, Washington DC.

Sign up info below: https://t.co/UQoBDDyQdL — Walter Shaub (@waltshaub) June 19, 2018

Но, если гражданская позиция Илона Маска касается его благотворительной деятельности и поддержки пострадавших людей, то критика Дональда Трампа главой Apple может означать ополчение компании против политики президента.

Эпопея в отношениях Тима Кука и действующего президента США длится с самого начала прихода Дональда Трампа к власти.

Сначала Трамп призывал бойкотировать продукцию Apple из-за того, что они не хотели открывать данные участников теракта в Сан-Бернардино, ссылаясь на политику конфиденциальности пользователей.

Позже Тим Кук неоднократно встречался с президентом США по поводу сотрудничества и Apple даже заявили, что проинвестируют $350 млрд в экономику страны. Трамп же подал этот месседж для электората как результат успешной налоговой реформы.

А сейчас компания Apple оказывается в центре торгового противостояния между США и Китаем. Ранее администрация Трампа уверяла Тима Кука, что они не будут облагать дополнительными тарифами смартфоны iPhone, которые, в своем большинстве, производятся в Китае.

Но теперь советник Трампа Питер Наварро заявил, что ничего не знает об освобождении Apple от дополнительных тарифов на ввоз и торговлю продукции из Китая.

Если же президент не сдержит свое обещание, это может сильно отразиться на доходах и работе компании, которая итак в последнее время переживает много критики.

Помимо повышения тарифов уже в Америке, Apple могут столкнуться с проблемами еще в Китае. В отчете Times указано, что из-за санкций Конгресса на китайскую продукцию, власти Китая могут задерживать работу Apple, что сразу же отразится на линии производства и поставке товара компанией.

Так что критика Дональда Трампа Тимом Куком вполне очевидна, и речь здесь, скорее, не в политике, а в спасении своей компании.