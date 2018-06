Один в поле – воин. Почему Apple идет войной против Трампа

Руководитель Apple Тим Кук раскритиковал миграционную политику Дональда Трампа. Отношения менеджера одной из крупнейших компаний в мире и президента США переживают очередной кризис.

CEO Apple Тим Кук негативно отреагировал на действия администрации Дональда Трампа по разделению семей мигрантов на границе США. Глава Apple назвал бесчеловечным отделение детей переселенцев от своих родителей и сказал, что это нужно прекратить.

Как сообщает The Verge, Тим Кук присоединился к группе граждан, политиков и бизнесменов США, которые не поддерживают действия президента с апреля 2018-го.

Согласно данным Министерства внутренней безопасности, около 2000 детей было отделено от своих родителей после введения «политики нулевой толерантности» за нелегальное пересечение границы с США.

Тим Кук говорит, что общался с Дональдом Трампом, и к некоторым вещам президент все-таки прислушивался. Но, по словам главного менеджера Apple, с ним невозможно договориться по поводу всего.

Кроме Тима Кука, свою поддержку и сострадание отделенным от родителей детям выразил Илон Маск. На днях он затвитил песню группы The xx – Shelter (приют), и написал: «Надеюсь, с детьми все в порядке».

В разгоревшихся комментариях под твитом, глава Tesla и SpaceX объяснил, что является одним из крупнейших доноров Американского союза защиты гражданских свобод, и сказал, что если он может чем-то помочь этим детям, – то он это сделает. В частности, Маск заинтересовался в марше на поддержку разделенных семей, который пройдет 30 июня в столице США.

Mass mobilization: June 30 at 11:00 a.m.

Epicenter: Lafayette Square, Washington DC.

Sign up info below: https://t.co/UQoBDDyQdL