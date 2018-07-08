Акела не промахнулся. Побег волка из Чернобыля открыл неожиданную правду о зоне отчуждения

Ученые зафиксировали волка, который вышел на 370 км за пределы зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Эксперты объяснили, как распространение облученных животных может повлиять на состояние всего вида.

На прошлой неделе исследователи впервые зарегистрировали выход серого волка за пределы Чернобыльской зоны отчуждения. Открытие стало возможным благодаря специальному GPS-ошейнику, который надели молодому животному несколько лет назад.

Согласно анализу, за пару недель в феврале 2015-го, волк покинул зону отчуждения в Беларуси, вернулся в Украину через Черниговскую область и дошел до Полтавского региона. Последний сигнал с GPS был зафиксирован 29 августа 2015-го на территории России, вблизи границы с Сумской и Харьковской областями. Неизвестно, – животное убили или с него просто слетел ошейник.

Сообщается, что в зоне отчуждения популяция волков в семь раз выше, чем в заповедниках за ее пределами. До сих пор не определено как чернобыльская катастрофа повлияла на дикую природу в регионе, поскольку некоторые виды демонстрируют высокие темпы мутаций, а некоторые – рост численности особей.

Чернобыльская зона отчуждения может фактически стать источником дикой природы

Эксперт по дикой природе в Университете Миссури Майкл Бирн, который возглавил исследование, говорит: «Вместо того, чтобы быть экологической черной дырой, Чернобыльская зона отчуждения может фактически стать источником дикой природы, чтобы помочь другим популяциям в регионе. И эти выводы могут быть применимы не только к волкам – разумно предположить, что подобные вещи происходят и с другими животными».

Исходя из этого, появился вполне логичный вопрос: что если это не единичный случай, и много волков из Чернобыльской зоны передают мутировавшие от радиации гены другими волками по всей Украине?

Исследование о чернобыльских волках, которое было опубликовано в прошлом месяце в Европейском журнале дикой природы подняло вопрос, как спаривание мутирующих особей отразиться на популяции серого волка, его репродуктивных функциях или чему-либо еще, что может произойти от мутаций.

Журналист издания Mashble Марк Кауфман пишет, что, вопреки пережитым радиационным выбросам, волки не понесли никаких пагубных изменений.

Несмотря на предостережения и известное губительное влияние радиации на живые организмы – в Чернобыльской зоне значительно растет популяция волков. «Не исключено, что генетическая мутация может быть передана дальше, но у нас нет достаточных данных, чтобы сказать, что это происходит» – сказал Майкл Бирн в интервью Mashable.

Ученые также объясняют, что мутации – это широкое понятие, и отслеживать их довольно сложно, ведь чаще они проявляются в мелких изменения генома, нежели в появлении второго хвоста или головы.

Фото: freejojo.com

Биолог из Принстонского университета Бриджит фон Хольдт, которая изучает генетику волка, рассказала, что далеко не все мутации являются плохими: «Мутации имеют разнообразные формы, и могут улучшать белки или проявления определенных генов. Но они также могут быть вредными».

Кроме этого, фон Хольдт объяснила: для того, чтобы мутации передались потомству, они должны иметь функциональную связь. То есть, если один мутированный волк с плохим зрением спаривается с другой мутированной волчицей, у которой проблемы с размножением, – не факт, что их негативные мутации будут у следующего поколения.

Еще один исследователь, Джеймс Смит, который изучает воздействие радиации на дикую природу в Чернобыльской зоне, говорит, что генные изменения происходят всегда, это суть эволюции, и в этом смысле все мы являемся мутантами.

Так, в 2014 году, британские экологи обнаружили одну из таких позитивных мутаций: некоторые виды птиц в Чернобыльской зоне начали производить больше антиоксидантов, которые борются с повреждением клеток, вызванным радиацией.

Поскольку влияние радиации и мутации не исследованы до конца – Чернобыльская зона является феноменальной площадкой для ученых по всему миру, ведь дикая природа здесь буквально обрела новую жизнь, после того как десятки тысяч людей уже более чем на 30 лет покинули это место.

Вспоминая последствия от вырубки лесов, загрязнения и уничтожения человеком разных видов животных, Джейм Смит уверяет: «Вероятно, радиация имеет определенные эффекты в горячих точках, но это не сравнится с тем уроном, который люди наносят окружающей среде».