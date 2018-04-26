Пожужжим? Пять революционных сфер применения дронов

Летающие камеры мгновенно стали частью человеческого быта. Но мало кто знает, что кроме красивых видеороликов, эти роботы делают много полезной работы.

Слово «беспилотник», которое массово вошло в нашу жизнь в последние пару лет, на самом деле берет начало еще в средние XIX века.

Тогда, при бомбардировке Венеции, были использованы беспилотные воздушные шары, которые автоматически сбрасывали бомбы над повстанцами. Хоть и поражающий эффект был минимальным, но этой технологией заинтересовались и начали развивать.

Сегодня же, после опыта нескольких мировых войн и сотен вооруженных конфликтов по всему миру, беспилотная боевая техника стала одним из самых эффективных видов оружия.

Начиная от дронов-истребителей, которые могут уничтожать целые военные базы противников, позволяя при этом своему оператору находиться в безопасном месте, и заканчивая дронами-разведчиками по типу Стелс, которые могут совершать автоматический взлёт/посадку, даже на палубу авианосца.

Беспилотник X-47B совершает дозаправку в воздухе, фото: navy.mil

Но было бы несколько абсурдно восхищаться и считать наивысшим мировым достоянием машины для убийства. Поэтому некоторые изобретатели и компании придумали современной технологии более полезное и мирное применение.

НВ собрало пять самых интересных разработок с дронами

«Доставка, которая спасет мир»

Уже сегодня международные компании, занимающиеся экспресс-перевозками, по типу Amazon, Google, UPS, DHL и других, экспериментируют над доставкой посылок при помощи дронов.

Дрон-доставщик от Amazon, фото: Amazon.com

В недавно опубликованной статье ученые описали, что массово используя дроны для доставки посылок, вместо больших дизельных грузовиков, можно существенно снизить потребление энергии и изменить ситуацию с парниковым эффектом и глобальными изменениями в климате.

Но, к сожалению, пока эта технология является «зеленой» только на бумаге. Ведь сейчас современная наземная доставка в разы эффективнее и дешевле. А когда перевозчики подымут в воздух сотни тысяч маленьких дронов для доставки легких грузов, – это потребует колоссальных ресурсов на производство и эксплуатацию.

Возможно, электрогрузовик Тесла войдет в нашу жизнь гораздо быстрее, чем беспилотные курьеры.

Дрон – скорая помощь

В большинстве стран по всему миру гражданские дроны имеют ограничения, и могут летать только на расстояние до 300 метров и на высоту не более 120 метров.

Но в Ирландии недавно предложили проект на шесть миллионов евро, цель которого – изменить принятые мировые стандарты для дальнейшего развития дронов в коммерческой сфере, сборе информации и исследовательских работах.

Среди прочего, увеличить дальность полетов дронов предлагают для оказания медицинской помощи на воде и в других труднодоступных местах.

В ирландской береговой охране уверены, что дроны помогут собирать информацию о береговой линии, и даже участвовать в поисковых и спасательных операциях.

Киберагрономия

Техасские фермеры не отстают от современного мира и также решили использовать дроны в своей повседневной работе. На юге Соединенных штатов дроны используют для отслеживания и более продуктивного выращивания зерновых культур.

С помощью дрона анализируют состояние поля в Техасе, фото: phys.org

Обычно, в этих местах фермеры устраивают четырехчасовой обход поля, записывая вручную данные о цвете и созревании плодов. Но теперь дроны выполняют эту работу за 10-15 минут, автоматически документируя всю необходимую информацию.

На новую технологию возлагают большие надежды, и говорят, что уже при первом урожае будет ясно, насколько дроны более эффективные агрономы, чем люди.

Также, существует проект дронов-хищников, которые выполняют функцию роботизированных чучел и отгоняют птиц-вредителей с поля.

Спасение тающих ледников

Британский исследователь Джозеф Кук уже более двух лет занимается определением и нанесением на карту тающих ледников Гренландии.

В таком деле лишняя пара глаз в небе будет очень кстати, поэтому ученый тоже использует дроны.

Усовершенствовав свою беспилотную камеру, Джозеф исследует изменения в климате и предоставляет миру реальную карту тающих ледников на самом большом замерзшем острове в мире.

Дроны-предсказатели

Еще одно применение роботам-операторам придумали метеорологи. Беспилотная авиасистема Койот призвана более точно исследовать и прогнозировать штормы и другие стихийные явления.

Дрон, использующийся в метеорологии, фото: trendhunter.com

Разработанный компанией Raytheon, которая занимается военизированными технологиями, Койот сделан из фюзеляжа самолета и, благодаря своему дизайну, может пробираться в самые опасные части бури, заранее оповещая человека о силе и месте бедствия.

Помимо вышеописанных технологий, не стоит забывать и о беспилотном такси, про которое НВ также писало ранее.

Не важно когда произойдет техническа революция дронов, важно, что сейчас футуристическими жучками уже никого не удивишь, хотя еще несколько лет назад это было больше похоже на сюжет постапокалиптических фильмов и компьютерных игр.