От винта. Шесть электрических самолетов, которые скоро захватят небо

В штате Вашингтон планируют запустить региональные авиарейсы на электрических и гибридных самолетах. Для реализации проекта власти пригласили крупнейших разработчиков и создали Рабочую группу по электрическим самолетам.

Пока в Украине многие не знают о стандартах вредных выбросов «Евро» и видели электрозаправочную станцию только в интернете, в одном из американских штатов планируют перейти на электрическую гражданскую авиацию.

Как пишет General Aviation News, в середине июня 2018-го Департамент транспортной авиации штата Вашингтон провел первую встречу Рабочей группы по электрическим самолетам.

Власти проконсультировались со стартапом Zunum Aero, который с 2013-го разрабатывает полностью электрический региональный самолет, а также собрали разработчиков электросамолетов и представителей энергетических компаний и аэропортов.

До конца 2019 года эксперты планируют определить, насколько реален переход на электрическую и гибридную авиацию, оценить возможное влияние такого перехода на рынок труда и экологическую обстановку в штате.

Прогрессивный западный штат США опередили только норвежцы, которые недавно приняли программу перехода на электрическую авиацию до 2040-го.

Само понятие электроавиации теперь не безумие, а реальность. Планы европейского союза по значительному сокращению парниковых газов и высокая цена топлива вынуждают многих авиапроизводителей начинать движение в сторону экологически чистых летательных аппаратов.

В перспективе, такие самолеты могли бы существенно снизить цену билетов, подниматься выше и летать в условиях низкого воздушного сопротивления, ну и, конечно же, избавить пассажиров и жителей окрестностей аэропортов от постоянного шума двигателей на ископаемом топливе.

Но пока, самые успешные прототипы электросамолетов могут перевозить всего нескольких людей, разгоняться максимум до 300 км/час и находится в воздухе не более пары-тройки часов. Такие показатели просто смешны для гигантов вроде Airbus и Boeing.

Хотя, как ни странно, и эти производители развивают электротехнологии в авиации и даже имеют свои разработки.

Крупнейшие вызовы для электрических и гибридных самолетов сейчас – это увеличение энергетической плотности аккумуляторов, оптимизация формы фюзеляжа, создание эффективных и надежных систем охлаждения и разработках необходимых для этого материалов.

Также, если компании планируют использовать съемные батареи и постоянно перезаряжать их, чтобы самолеты не простаивали – нужно решить проблему рабочего цикла энергоблоков, ведь даже современные аккумуляторы требуют замены после 1000-2000 перезарядок.

В сравнении с турбинами на реактивном топливе, электродвигатели для самолетов имеют ряд нерешенных задач, но многие стартапы и большие компании все равно работают в этой сфере, поскольку осознают важность этого направления.

Издание TechCrunch создало подборку самых перспективных проектов электрических самолетов.

Airbus E-FAN X

Совместный проект Airbus, Rolls-Roys и Siemens планируется как гибридно-электрический авиалайнер. Аппарат разрабатывается на базе Airbus E-FAN — двухместного аккумуляторного самолёта, который совершил первый полет в 2014-м.

Планируется, что, в отличие от своего предшественника, Airbus E-FAN X будет иметь двигатель и генератор без криогенного охлаждения, и станет промежуточной гибридной разработкой на пути к полностью электрическим самолетам.

Airbus E-FAN X должен совершить первые полеты уже в 2020-м.

Zunum Aero

Поддерживаемые Boeing и JetBlue, Zunum Aero разрабатывают свой гибридно-электрический региональный самолет уже пять лет.

В 2017-м компания начала разработку 12-местного самолета с планами запустить его в 2020-м. Помимо батарей, модель будет оснащена генераторами, которые подпитываются топливными турбинами. Такая тройная энергетическая цепь должна повысить запас хода самолета до 1300 км.

Zunum уже объявили о строительстве первого прототипа и планируют производить региональные самолеты с 10-50 посадочными местами.

Eviation Alice

Эта израильская модель будет иметь довольно оригинальное расположение пропеллеров – два по бокам и один в хвосте.

Самолет практически полностью создан из композитных материалов, и вскоре должен появится его первый прототип для бизнес и пригородных перелетов.

Wright Electric

Молодой стартап получил поддержку от бизнес-акселераторов из Кремниевой долины и британского лоу-костера EasyJet.

Авиаперевозчик планирует создать 180-местный электрический лайнер к 2027-му, хотя пока Wright Electric представили только концепт-версию для двух пассажиров с батареями, общим весом в 270 кг.

Ampaire

Стартап электросамолета с необычным дизайном планирует получить лицензию Федерального управления гражданской авиации США до 2020 года и поставить на конвейер свою 7-9 местную модель с запасом хода до 160 км.

Компания разрабатывает систему замены батарей и должна начать первые тесты уже в следующем году.

Joby Aviation

Компания разрабатывала электрические двигатели более 10 лет, и сейчас, совместно с NASA работает над одним из самых перспективных электросамолетов.

В случаи прохождения сертификации, на производство может быть поставлен пятиместный самолет, способный пролететь до 240 км. Такая разработка пригодится для коммерческих региональных полетов.