Гагарин бы плакал. Американская компания запускает первый отель в космосе

Спустя 56 лет после полёта в космос Юрия Гагарина, американская компания объявила о строительстве первого космического отеля. Желающим уже предлагают 12-дневные туры в открытый космос и даже берут задаток за будущее путешествие.

НВ выяснило, когда появится первый космический отель, и как Стив Джобс едва не стал жертвой космического туризма.

Космос в массы

Сегодня, идея туристического бизнеса в космосе стала довольно популярной. К примеру, создатель компании Virgin Group Ричард Брэнсон и руководитель Amazon Джеффри Безос уже реализовывают коммерческие проекты космического туризма в своих дочерних предприятиях. Но загвоздка в том, что подобные компании за сумму приблизительно в $200 000 дают возможность лишь несколько минут посмотреть на Землю с окна иллюминатора, и сразу же возвратиться домой.

Решение пришло от американского старт-апа Orion Span, который представил проект космического отеля Aurora Station на саммите Space 2.0 в Калифорнии.

Компания разработала модульную космическую станцию, которая способна вмещать шесть гостей (включая двух членов экипажа) в течении 12-дневного космического путешествия.

Проект первого космического отеля Aurora Station

Фото: https://www.orionspan.com/

До сих пор, все туристические полеты в космос совершались на российских кораблях Союз, под эгидой Роскосмоса и американской Space Adventures. Цена такого удовольствия составляла от 20 до 40 миллионов долларов.

Теперь же, туристы, которые захотят посетить первый в мире космический отель Aurora Station, должны будут заплатить всего девять с половиной миллионов долларов.



«Наша цель – сделать космос доступным для всех» Создатель Orion Span Френк Бангер уверяет: «После запуска, Aurora Station моментально превращается в космический сервис, который отправляет людей в космос за меньшее время и цену, чем когда-либо до этого. Наша цель – сделать космос доступным для всех».

Открытие космического отеля планируется в 2022 году. А сегодня, на сайте Orion Span, уже можно внести задаток в $80 000 для брони места в первом запуске.

Клиенты космического отеля должны будут провести трёхмесячный подготовительный курс перед полётом. Во время своего сверхэкстремального путешествия они смогут участвовать в исследовательской деятельности экспедиции, пользоваться высокоскоростным интернетом и свободно перемещаться внутри космического корабля, наблюдая за рассветами и закатами солнца 16 раз в сутки (станция-отель Aurora будет облетать земную орбиту каждые 90 минут на высоте более 300 километров).

В случае успеха этого проекта, уже через четыре года человечество получит абсолютно новый вид коммерческой деятельности, который поможет людям насладиться пребыванием в космосе за сумму, гораздо меньшую, чем у теперешних монополистов из Роскосмоса.

Возможно, с развитием конкуренции в этой сфере, через пару десятков лет слетать в космос будет сродни купить билет на самолёт, ведь проекты первых летательных аппаратов братьев Райт сперва тоже казалась миру безумными.

Предыстория

Идея космического туризма стала реальной сразу же после первого успешного полета в космос Юрия Гагарина 12 апреля 1961-го. С тех пор, миллионы людей по всему миру мечтают побывать за пределами Земли. В конце XX столетия предприимчивым исследователям пришло в голову, что на этом можно неплохо заработать. В докладе «Вероятные экономические последствия развития космического туризма» были описаны потенциальные выгоды от такой сферы услуг.

Уже осенью 1984-го, правительством США был объявлен конкурс «Учитель в космосе», по итогам которого отбирали первого космического туриста для путешествия за пределы земной орбиты на шаттле «Челенджер» в 1986 году. Но, к сожалению, сразу после запуска ракеты на Космическом Побережье во Флориде, экспедиция потерпела крушение и все семь членов экипажа, включая первую в мире космическую туристку – 37-летнию учительницу Кристу Маколифф, погибли в этой катастрофе.

Криста Маколифф (вторая слева) в составе экспедиции «Челенджер» Фото: EPA/UPG

Позже, в своей книге «Революция Apple», Люк Дормел написал, что Стив Джобс также был одним из претендентов на роль первого космического туриста, но в NASA откинули его заявку. Похоже, космос знал, что этого человека ждёт немного другое будущее.

Как бы там ни было, а первый успешный туристический полёт в космос состоялся, ни много ни мало, через 15 лет – весной 2001-го. Американский бизнесмен Денис Тито заплатил 20 миллионов долларов за восемь дней в составе экипажа Союз ТМ-32 и посещение Международной космической станции (МКС).

После этого, МКС посетило еще шесть человек. Состоятельные люди платили от 20 до 40 миллионов долларов за космическое путешествие, причем один из них, миллиардер Чарльз Симони, сделал это дважды, в 2007 и 2009 годах. Первой же женщиной-космической туристкой стала предпринимательница Ануше Анасари, совершившая свой космо вояж в 2006-м.