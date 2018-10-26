Первое в этом веке. В США одобрили новое лекарство от гриппа

Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) впервые за 20 лет одобрило новый препарат от гриппа.

Лекарство получило название Xofluza сообщает Gizmodo со ссылкой на данные FDA.

Препарат официально известен как балоксавир-марбоксил, но будет продаваться под торговым названием Xofluza. Он был разработан японской фармацевтической компанией Shionogi & Co., Ltd. в сотрудничестве со швейцарским фармацевтическим Roche AG. Xofluza может лечить оба типа вируса гриппа, которые заражают людей, A и B. Препарат был одобрен для людей 12 лет и старше.

Xofluza действует на вирус не так, как ранее известные лекарства. Новый препарат блокирует вирусную репликацию, не давая вирусу размножаться. Это, в идеале, должно означать, что он может лечить инфекции гриппа, устойчивые к традиционным препаратам. Для достижения терапевтического эффекта лекарство также нужно принять при первых же симптомах инфекции.

"Это первый антивирусный препарат с новым механизмом действия, одобренным FDA почти за 20 лет. Тысячи людей страдают от гриппа каждый год, и многие люди тяжело переносят болезнь. Этот новый препарат является важным, дополнительным вариантом лечения", - сказал в своем заявлении глава FDA Скотт Готлиб.

Два клинических испытания, проведенные FDA, в которых участвовало около 2000 пациентов, показали, что Xofluza удалось сократить продолжительность и уменьшить тяжесть симптомов гриппа по сравнению с плацебо. Его клиническая эффективность также оценивалась примерно так же, как другого известного препарата, Тамифлю.

Результаты этих исследований также показали, что Xofluza может быть более эффективен при лечении групп высокого риска, таких как пожилые люди. В отличие от Тамифлю, для которого обычно требуется пять однодневных доз, для Xofluza требуется только одна таблетка. Среди побочных эффектов препарата называют диарею.