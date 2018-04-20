Первая коммерческая линия поезда Hyperloop может появиться уже в 2020 году

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Концепт трассы Hyperloop
Иллюстрация: Hyperloop Transportation Technologies

Концепт трассы Hyperloop

Компания Hyperloop Transportation Technologies подписала соглашение с компанией Aldar Properties о строительстве в ОАЭ трассы длиной десять километров.

Трассу построят рядом с местом проведения выставки Expo 2020 и международного аэропорта Аль Мактум, на границе Абу-Даби и эмирата Дубай, сообщает CNBC

"Это соглашение создает основу для первой коммерческой системы Hyperloop в мире. Она будет здесь, в Эмиратах, с целью подключения Абу-Даби к Аль-Айн, Дубай и Эр-Рияду в Саудовской Аравии. мы надеемся, что первая секция будет работать для Expo 2020", - заявил председатель HTT Бибоп Греста.

Трасса будет находиться на границе двух эмиратов — Абу-Даби и Дубай. Первым этапом станет сооружение 10-километрового участка. Позднее, как ожидается, он будет продолжен по территории ОАЭ и в соседние государства. Кроме собственно трассы планируется создать центр исследований и туристический комплекс.

HTT работает с рядом правительств, чтобы попытаться коммерциализировать свои технологии. Но до сих пор компания в основном представляла так называемые "технико-экономические обоснования" - с целью изучения того, является ли система Hyperloop экономически жизнеспособной в некоторых странах. Ранее в апреле HTT начала строить во Франции тестовую установку для грузопассажирских перевозок и планирует запустить ее в этом году.

Hyperloop - это проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 годах американским венчурным капиталистом Илоном Маском. Предполагается, что составы будут передвигаться в герметичной трубе, из которой откачан почти весь воздух, со скоростью до 1220 км/ч. Сейчас проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT.

Ранее сообщалось, что тестовую площадку украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно будет запустить уже в 2019 году.

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