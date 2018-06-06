Пейте свой кофе. Ученые разработали нейросеть, которая рассчитывает идеальную дозу кофеина

Американские физиологи предложили алгоритм оптимизации для определения безопасных и эффективных стратегий приема кофеина человеком.

Стратегия дозирования кофеина на основе алгоритма обеспечивает индивидуальные рекомендации по борьбе с бессоницей, сообщает Science Daily.

Нейросеть сможет проанализировать данные о сне человека, об его активности и выдаст приблизительный график употребление кофе. При использовании этого алгоритма, уверяют разработчики, человек не будет постоянно засыпать и не получит передозировку кофеином.

"Мы обнаружили, что, используя наш алгоритм, который определяет, когда и сколько кофеина должен потреблять человек, мы можем повысить бодрость на 64%, потребляя то же общее количество кофеина. В качестве альтернативы, субъект может снизить потребление кофеина, но сонливость при этом не появится", - сказал ведущий автор исследования Жак Райфман из Института прикладных программных приложений для высокопроизводительных вычислительных систем DoD Biotechnology.

Специалисты предполагают, что алгоритм позволил бы максимально эффективно работать людям, которые должны как можно скорее справиться с той или иной задачей в условиях дефицита сна.

Программу оценивали путем вычисления и сравнения стратегий дозирования для четырех ранее опубликованных экспериментальных исследований потери сна.

"Наш алгоритм - это первый количественный инструмент, который обеспечивает автоматизированное индивидуальное руководство по безопасному и эффективному дозированию кофеина, чтобы максимально повысить бодрость в самые необходимые моменты в любом состоянии", - сказал Рейфман.

Алгоритм представлен пока как математическая модель, которая основывается на данных о сне человека и количестве кофеина, а затем предлагает график потребления этого вещества. Возможно, в будущем алгоритм ляжет в основу приложения для смартфона.

Ранее НВ сообщало, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун поделилась рекомендациями Европейского ведомства по безопасности пищевых продуктов относительно употребления кофе. По ее словам, для получения положительных эффектов от этого напитка, необходимо в первую очередь следить за количеством и временем потребления. При этом Супрун отмечает, что универсального совета быть не может, и каждый человек имеет собственную чувствительность к кофеину.