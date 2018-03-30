Отличается умом и сообразительностью. В России новый суперкомпьютер назвали в честь академика Говоруна

Сотрудники Объединенного института ядерных исследований в Дубне, представили новый суперкомпьютер "Говорун", который будет использоваться для обработки данных с коллайдера тяжелых ионов NICA.

Производительность "Говоруна" составляет 1 петафлопс, что эквивалентно квадриллиону вычислительных операций с плавающей запятой в секунду, пишет Hi-news.

"Как только машина будет загружена задачами, мы ожидаем, что она войдет в топовые рейтинги российских компьютерных систем подобного класса. Теоретическая пиковая производительность машины оценивается в один петафлопс, или один квадриллион FLOPS – величины, обозначающей количество операций с плавающей запятой в секунду – в одинарной точности и 500 терафлопс в двойной точности", – рассказал академик РАН Григорий Трубников.

Над созданием компьютера помимо сотрудников Объединенного института ядерных исследований трудились также специалисты компаний Intel, NVIDIA, IBS Platformix и PCK. Суперкомпьютер построен на базе 72-ядерных процессоров Intel Xeon Phi 7290 и Intel Xeon Gold 6154. Информация между вычислительными узлами осуществляется с помощью технологии Intel Omni-Path на скорости 100 Гбит в секунду.

Разработчики отдельно отметили разработанную для комплекса систему прецизионного жидкостного охлаждения, архитектура которой позволяет "применить круглогодичный режим free cooling (24x7x365), а также полностью избавиться от фреонового контура и чиллеров". Благодаря такому подходу в среднем в год на охлаждение тратится менее шести процентов всей мощности, потребляемой суперкомпьютером.

Новый суперкомпьютер назван в честь Николая Николаевича Говоруна (член-корреспондент Академии наук СССР, профессор, доктор физико-математических наук), который в 1988-1989 годах возглавлял Лабораторию вычислительной техники и автоматизации Объединенного института ядерных исследований.

На территории России функционируют более десяти суперкомпьютеров, лидером среди которых считается Ломоносов-2. Его производительность составляет более 2 петафлопс, что обеспечивает ему 63-е место в рейтинге TOP-500 самых мощных суперкомпьютеров мира.