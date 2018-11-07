Оруэлл отдыхает. Китай вводит в строй новую систему слежки за гражданами

Власти Китая разработали новую технологию, которая может идентифицировать людей по форме их тела и по тому, как они ходят. Новая методика будет работать в рамках национальной системы камер наблюдения.

Пока спецслужбы Австралии и США обвиняют китайскую разведку в слежке за пользователями других стран, внутри своего государства коммунистическая партия в открытую развивает настоящий тоталитарный строй с помощью современных технологий.

Как передает издание The Next Web, одним из последних решений властей Народной Республики стало внедрение системы сканирования граждан по походке и форме их тела.

Технологию разработала компания Watrix и ее реализация не будет проблемной для больших городов, вроде Шанхая и Пекина, на улицах которых уже установлены десятки миллионов веб-камер наблюдения.

По сути, система станет лишь дополнением к действующей методике идентификации граждан, для которой необходимо крупное изображения лица в высоком разрешении. Вместо этого, Watrix нужно четко запечатлеть только то, как человек шагает, можно даже и сзади.

“Нам не нужно сотрудничество c людьми для того, чтобы определить их личность. Систему нельзя будет одурачить, просто хромая, гуляя с широким шагом или сгорбившись, поскольку мы анализируем особенности всего тела”, - рассказал управляющий директор Watrix Хуан Юнчжэнь Associated Press.

По его словам, технология может идентифицировать людей, ростом от 50 см и даже при условии, что их лицо закрыто.

Зачем это нужно?

Систему планируют использовать правоохранительные органы для пресечения мелких преступлений, идентификации нарушителей правил дорожного движения и беглых преступников.

Несмотря на это, технология слежки вновь подняла вопрос о приватности граждан и о том, что еще может сделать власть, для того, чтобы контролировать людей.

Как известно, Министерство общественной защиты Китая объявило о начале работы системы распознавания лиц еще три года назад. Сегодня в Китае уже установили около 176 млн камер, а к 2020 году количество цифровых надзирателей превысит 600 млн.

Предполагается, что система будет располагать архивом с фотографиями каждого гражданина. Учитывая почти полторамиллиардное население Китая, это должна быть самая большая и высокотехнологичная база данных в мире. Сегодня, база фотографий Китая имеет в своем распоряжении до 13 терабайт, в то время как полный архив с детальной личной информацией не превышает 90 терабайт.

Китайский техно-тоталитаризм

Как уже было сказано, Watrix станет продолжением “устаревшей” технологии “Орлиный глаз”, которая успешно используется для задержания преступников, отслеживания нарушений правил дорожного движения и других противозаконных действий.

Камеры с искусственным интеллектом могут распознавать лица, а некоторые знают даже возраст, расу и пол человека. Каждую личность будут идентифицировать с её автомобилем, родственниками, друзьями и даже с людьми, которых они часто встречают.

Через пару лет вся система наблюдения должна быть объединена не только с правоохранительными органами, но и банками, больницами, судами и т.д. Это необходимо для становления так называемого “социального рейтинга" в КНР, который обещали запустить только после 2020-го, но уже потихоньку вводят наказания для “неблагоприятных граждан”.

Примечательно, что государственный рейтинг будут снижать не только за криминальные или административные правонарушения, но и за испражнение в неположенных местах или за то, что люди редко навещают своих родителей.

Тем, кто попался со своими “грехами” на камеру будут снижать рейтинг и запрещать брать кредиты, занимать высокие должности на работе, покидать пределы страны и даже заводить больше положенного количества детей.