Оруэлл отдыхает. Китай вводит в строй новую систему слежки за гражданами

Власти Китая разработали новую технологию, которая может идентифицировать людей по форме их тела и по тому, как они ходят. Новая методика будет работать в рамках национальной системы камер наблюдения.
Пока спецслужбы Австралии и США обвиняют китайскую разведку в слежке за пользователями других стран, внутри своего государства коммунистическая партия в открытую развивает настоящий тоталитарный строй с помощью современных технологий.
Как передает издание The Next Web, одним из последних решений властей Народной Республики стало внедрение системы сканирования граждан по походке и форме их тела.
Технологию разработала компания Watrix и ее реализация не будет проблемной для больших городов, вроде Шанхая и Пекина, на улицах которых уже установлены десятки миллионов веб-камер наблюдения.
По сути, система станет лишь дополнением к действующей методике идентификации граждан, для которой необходимо крупное изображения лица в высоком разрешении. Вместо этого, Watrix нужно четко запечатлеть только то, как человек шагает, можно даже и сзади.
“Нам не нужно сотрудничество c людьми для того, чтобы определить их личность. Систему нельзя будет одурачить, просто хромая, гуляя с широким шагом или сгорбившись, поскольку мы анализируем особенности всего тела”, - рассказал управляющий директор Watrix Хуан Юнчжэнь Associated Press.
По его словам, технология может идентифицировать людей, ростом от 50 см и даже при условии, что их лицо закрыто.
Зачем это нужно?
Систему планируют использовать правоохранительные органы для пресечения мелких преступлений, идентификации нарушителей правил дорожного движения и беглых преступников.
Несмотря на это, технология слежки вновь подняла вопрос о приватности граждан и о том, что еще может сделать власть, для того, чтобы контролировать людей.
Как известно, Министерство общественной защиты Китая объявило о начале работы системы распознавания лиц еще три года назад. Сегодня в Китае уже установили около 176 млн камер, а к 2020 году количество цифровых надзирателей превысит 600 млн.
Предполагается, что система будет располагать архивом с фотографиями каждого гражданина. Учитывая почти полторамиллиардное население Китая, это должна быть самая большая и высокотехнологичная база данных в мире. Сегодня, база фотографий Китая имеет в своем распоряжении до 13 терабайт, в то время как полный архив с детальной личной информацией не превышает 90 терабайт.
Китайский техно-тоталитаризм
Как уже было сказано, Watrix станет продолжением “устаревшей” технологии “Орлиный глаз”, которая успешно используется для задержания преступников, отслеживания нарушений правил дорожного движения и других противозаконных действий.
Камеры с искусственным интеллектом могут распознавать лица, а некоторые знают даже возраст, расу и пол человека. Каждую личность будут идентифицировать с её автомобилем, родственниками, друзьями и даже с людьми, которых они часто встречают.
Через пару лет вся система наблюдения должна быть объединена не только с правоохранительными органами, но и банками, больницами, судами и т.д. Это необходимо для становления так называемого “социального рейтинга" в КНР, который обещали запустить только после 2020-го, но уже потихоньку вводят наказания для “неблагоприятных граждан”.
Примечательно, что государственный рейтинг будут снижать не только за криминальные или административные правонарушения, но и за испражнение в неположенных местах или за то, что люди редко навещают своих родителей.
Тем, кто попался со своими “грехами” на камеру будут снижать рейтинг и запрещать брать кредиты, занимать высокие должности на работе, покидать пределы страны и даже заводить больше положенного количества детей.
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