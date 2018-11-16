Опять не летим. Отправку грузового корабля к МКС перенесли

В США перенесли запуск ракеты Antares, которая должна была доставить на орбиту грузовой корабль Cygnus.

Запуск отложен на 17 ноября из-за плохой погоды в районе космодрома в Виргинии на востоке США, пишет Space.com.

"Из-за прогнозируемых на завтра погодных условий NASA и Northrop Grumman приняли решение о переносе… на субботу, 17 ноября, пятиминутное стартовое окно откроется в 04.01", — сообщила в Twitter компания Northrop Grumman, которой принадлежат космический корабль и ракета-носитель.

Первоначально старт планировался на четверг, но также был перенесен из-за плохой погоды. Ранее в NASA заявляли, что прогноз погоды на резервный день старта в субботу благоприятный.

В случае успешного старта Cygnus прибудет на МКС в понедельник 19 ноября. Корабль доставит на орбиту более трех тонн груза, в том числе провиант, материалы для научных экспериментов и технического обслуживания станции.

Поскольку первая ступень Antares работает на жидком топливе, подъем ракеты медленнее, чем у ракеты Minotaur с твердым топливом. Antares отстыкует первую ступень, как только этот компонент потратит все свое топливо, примерно через 3,5 минуты после запуска. Затем ступень распадется в атмосфере и упадет в Атлантический океан.

Интересно, что первую ступень Antares спроектировали на днепропетровском КБ Южное, а изготовили на Южмаше. Также в проекте принимали участие и другие украинские предприятия. Вторая и третья ступень ракеты разработаны в США.

Ранее НВ сообщало, что межведомственная комиссия в четверг рекомендовала первый после аварии Союза экипаж к полету на Международную космическую станцию. В состав основного экипажа войдут американка, канадец и россиянин. Это будет первый экипаж, который отправится к МКС после аварии 11 октября, когда на этапе разделения ступеней произошла нештатная ситуация с ракетой Союз-ФГ.