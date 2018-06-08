Одна из крупнейших авиакомпаний планирует отказаться от иллюминаторов в самолетах

Авиакомпания Emirates представила салон первого класса на недавно приобретенных лайнерах Boeing 777-300ER, который лишился иллюминаторов.

Вместо иллюминаторов со стеклами пассажирам предлагают смотреть на небо и землю за бортом самолета с помощью "виртуальных окон", сообщает BBC.

Там, где в обычных самолетах находятся иллюминаторы, в первом классе Emirates установлены круглые экраны, на которые посредством оптоволокна выводятся изображения с установленных на обшивке самолета камер.

Изображение "настолько качественное, что все выглядит гораздо лучше, чем если смотреть обычными глазами", - говорит президент компании Emirates Тим Кларк. По его словам, в будущем компания ставит перед собой задачу перейти к использованию лайнеров, в которых вообще не будет иллюминаторов

"Представьте себе: вы садитесь в самолет, на фюзеляже которого снаружи нет ни одного окна. Но когда попадаете внутрь - видите иллюминаторы. В конструкции такого фюзеляжа без окон нет структурно слабых мест. Самолет становится легче, летит быстрее, выше, и тратит намного меньше топлива", - говорит Тим Кларк.

По мнению профессора британского Университета Крэнфилда Грэма Брейтуэйта, самолеты без окон могут быть небезопасны: бортпроводникам в чрезвычайных ситуациях необходимо самим видеть, что происходит за бортом.

"Стюардессам в случае чрезвычайной ситуации нужно будет проверять обстановку снаружи, чтобы понять, например, нет ли там пламени, перед тем как открыть запасной выход и начать эвакуацию. Если для этого им нужно будет пользоваться системами, которые зависят от подачи электроэнергии, то такое решение авиационные регуляторы едва ли одобрят с легкостью", - говорит профессор.

Однако в Европейском агентстве авиационной безопасности заявили, что не видят в этом проблем. "Мы не видим никаких сложностей, которые невозможно было бы преодолеть, чтобы обеспечить такой же уровень безопасности, как в самолетах с иллюминаторами", - говорит представитель регулятора.

Еще один возможный недостаток закрытого самолета в том, что подобное новшество может вызвать дискомфорт пассажиров.