Один из основателей Microsoft планирует первый полет своего гигантского самолета на это лето

Летом может состояться полет самого большого в мире самолета

Компания Пола Аллена Stratolaunch Systems планирует провести первый полет самого большого по размаху крыльев самолета в мире в ближайшие месяцы.

На 34-м космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс компания подтвердила, что она нацелилась на первый полет самолета после проведения трех тестов в ближайшее время, пишет Popular Mechanics.

Шестимоторный двухфюзеляжный летательный аппарат, построенный компанией Scaled Composites для Stratolaunch Systems, принадлежащей Полу Аллену (американскому предпринимателю и соучредителю корпорации Microsoft), разработан для подъема ракет-носителей в воздух и их дальнейшего запуска в космос.

Stratolaunch Systems провела всего два наземных испытания самолета. В рамках первого проката самолет-носитель разогнали примерно до 74 километров в час, в рамках второго – до 222 километров в час. Как правило, для взлета обычного пассажирского авиалайнера требуется скорость порядка 240-277 километров в час.

В компании отмечают, что тесты прошли хорошо, поэтому никакой модернизации самолета пока не требуется. Если последующие три проката пройдут успешно, то Stratolaunch перейдет к летным испытаниям машины.

Масса самого самолета - 250 тонн, а с полной нагрузкой - 590 тонн. Размах крыльев - 117 метров. Для сравнения - размах крыльев знаменитого украинского самолета Ан-225 Мрія - около 90 метров. Правда, масса Мрії с полной нагрузкой - 640 тонн.

С помощью системы запуска Stratolaunch планируется вывод на орбиту различных аэрокосмических аппаратов. Одним из них, например, может стать крылатая ракета Pegasus XL компании Orbital ATK. В настоящий момент старт этих ракет производится с помощью специально оборудованного самолета L-1011 Stargazer фирмы Lockheed Corporation. Самолет будет поднимать ракеты на высоту 9100 метров над землей — оттуда они будут стартовать к околоземной орбите.

Также отмечается, что компания недавно подписала соглашение с Космическим центром имени Джона Стенниса (NASA) на проведение испытаний новых силовых установок. Это может говорить о том, что Stratolaunch может заняться разработкой своей собственной ракеты.